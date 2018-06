CONEXÃO CARATINGA/MANHUAÇU

Ação da PM resulta na prisão de suspeitos e na apreensão de droga e dinheiro

CARATINGA/MANHUAÇU – A Polícia Militar realizou no dia de ontem uma operação que acabou com um esquema de tráfico de drogas onde o suspeito de vender o entorpecente seria de Caratinga enquanto os compradores seriam de Manhuaçu. Ação resultou na detenção de quatro suspeitos e na apreensão de droga e mais de cinco mil reais.

INÍCIO

Na noite desta segunda-feira (11), a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima informando que havia um veículo táxi Voyage, placas de Reduto, e que seus ocupantes estariam fazendo contato com um motociclista no pátio do posto Caratinga. Segundo o sargento Carlos Antônio, nesse contato, o condutor da motocicleta estava passando um pacote com algo dentro.

Os policiais foram ao local, mas o motociclista já havia ido embora. Foi feita então abordagem de quatro indivíduos que estavam no táxi. Com um menor, 17 anos, foi apreendido um celular que era furtado. O adolescente foi conduzido para Delegacia, onde foi ouvido e liberado, mas foi feito termo de receptação.

Dentro do táxi estava também Wesley Carvalho de Souza, 33. Ele figurou como testemunha, mas portava 4 mil reais e não soube explicar a origem do dinheiro. Mas por não ter nada ilícito encontrado com ele, foi liberado.

MEIO

Os policiais de Caratinga fizeram contato com os militares de Manhuaçu para que monitorassem os indivíduos, pois residem naquela cidade. Ontem, os militares de Manhuaçu avisaram aos de Caratinga que dois dos indivíduos abordados na segunda-feira, no caso Wesley e o adolescente, estavam tentando pegar um táxi com destino a Santa Bárbara do Leste ou Santa Rita de Minas. Então, foi montada uma estratégia para verificar o que esses indivíduos estariam planejando.

Ainda de acordo com o sargento Carlos Antônio, depois de fazer alguns levantamentos, a equipe de Inteligência da PM deslocou para um local estratégico, quando percebeu o contato do piloto da motocicleta com outro veículo táxi, placas de Manhuaçu, em Santa Rita de Minas. Após esse contato, a motocicleta seguiu sentido Caratinga e o táxi, para Manhuaçu. Os dois veículos foram acompanhados pela polícia.

“A minha equipe realizou a abordagem da motocicleta próximo ao posto Caratinga e com Mateus Marques de Freitas, 21 anos, foram encontrados 5.048,00”, disse o sargento.

FIM

Mateus ficou aguardando com a polícia até que o táxi fosse abordado, o que aconteceu próximo a Realeza, distrito de Manhuaçu. No momento da abordagem, Wesley tentou fugir, mas foi contido. O táxi era conduzido por Jorge Luís Rodrigues Dutra, 19 anos. “Com eles foram encontradas seis pedras brutas de crack, uma porção menor e quatro celulares”, relatou o sargento.

O veículo táxi foi removido por estar sendo usado em prática criminosa. Todos os envolvidos foram conduzidos para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga. Mateus já tem passagens por tráfico de drogas, posse e porte de arma de fogo. Segundo o sargento, “Wesley confirmou à polícia que adquiriu a droga de Mateus por R$ 5 mil”. O menor ficou sob a custódia do Conselho Tutelar até que se resolvesse o que seria feito.