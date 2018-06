Detidos dois suspeitos de crimes na região

Os indivíduos são acusados de roubar celulares na zona rural de Bom Jesus do Galho e de tentativa de roubo em Vargem Alegre

CARATINGA – Na madrugada de ontem, foram detidos Matheus Fernandes dos Santos, 23 anos, e Messias da Neiva Silva, 32. Ambos são suspeitos de tentativa de roubo na cidade de Vargem Alegre. A dupla também é acusada de roubar dois celulares no distrito de Revés do Belém, zona rural de Bom Jesus do Galho.

De acordo com os levantamentos feitos pela PM, na tentativa de roubo, os suspeitos, que estavam um veículo Gol, abordaram um motociclista. Para fugir, a vítima acelerou a moto e um dos suspeitos chegou a efetuar um disparo como forma de intimidação, mas a vítima conseguiu escapar e acionou a PM.

Após a tentativa de roubo, os suspeitos foram até Revés do Belém, onde roubaram dois celulares. Os policiais fizeram rastreamento e detiveram os acusados na BR-458, justamente quando eles seguiam para casa, já que são da cidade de Ipaba.

Mateus e Messias foram detidos e conduzidos para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga.