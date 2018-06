Prefeitura celebra Junho Violeta com palestras sobre os direitos do idoso

BOM JESUS DO GALHO – Para celebrar o Junho Violeta, mês dedicado à defesa da dignidade e respeito para com os idosos, o Grupo Feliz Idade e o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf) realizam, na próxima quinta-feira, dia 14, às 17h, uma Mobilização de Conscientização de Combate à Violência contra o Idoso. O evento será no jardim central da cidade.

Durante a Mobilização, a assessoria jurídica da Prefeitura Municipal realizará palestras sobre direito do idoso e sobre endividamento e exploração financeira da pessoa idosa. A importância do cadastro único será tema de outra palestra, que será ministrada pelo gestor do Bolsa Família, Cézar Moreira.

As pessoas de terceira idade terão acesso ainda a serviços, como confecção de carteira do idoso e cartão de estacionamento para pessoas idosas.

Serão montados estandes temáticos do Nasf, Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e Bolsa Família, onde o público será orientado sobre atendimentos ofertados aos idosos na rede pública municipal de serviços.

Um momento de beleza também será promovido durante o evento, com design de sobrancelhas para pessoas de terceira idade. Os atendimentos serão feitos pela professora do Cras, Nádia Ferreira.

A Mobilização conta com o apoio da Prefeitura Municipal.