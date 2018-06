Escola Professor Jairo Grossi realiza festa cultural trazendo como tema a Copa do Mundo

CARATINGA – A Escola Professor Jairo Grossi realizou na noite de sábado (09) uma grande festa cultural. Aproveitando o clima de Copa do mundo, o evento trouxe como tema o mundial de futebol e um pouco da cultura de cada um dos 32 países participantes da Copa.

O evento ‘Copa do Mundo Rússia 2018: Jairo Grossi e o Mundo: uma conexão cultural’ teve como tema a Copa do Mundo da Rússia 2018. A iniciativa vai ficar por muito tempo na memória de seus participantes. Foi um verdadeiro espetáculo de cores, ritmos, danças e coreografias, que envolveu todas as turmas da escola, em apresentações especiais, que retrataram um pouco da cultura, dos costumes e de valores de cada um dos países da Copa. Um momento especial, que emocionou os convidados.

O Centro de Convenções Dário Grossi ficou tomado pelo público. A maioria, familiares das crianças. É o caso do comerciante Azenildo Berbert, que tem um casal de filhos que estuda na escola e se mostrou empolgado com a iniciativa. “Além de oferecer uma festa, a escola desenvolve no aluno a cultura dos países. Minha filha, por exemplo, estudou sobre a cultura alemã, o que é de suma importância para o aprendizado,” afirmou.

Opinião parecida com a de Cláudia Sabadini, mãe de um aluno da escola Jairo Grossi. “É um ganho muito grande para as crianças. Poder estudar e aprender sobre a cultura dos países que estão participando da Copa em 2018, e ainda se divertir, é ótimo,” disse.

Um clima alegre e festivo tomou conta dos participantes, que claro, estavam vestidos a caráter. Mas o aprendizado adquirido pelos alunos através da iniciativa foi muito além das vestimentas dos povos de cada país.

Aluna do 6º ano, Lívia Assis tem 11 anos de idade e também destacou o aprendizado como um dos fatores mais importantes da iniciativa. “Achei uma experiência muito boa. Aprendemos sobre as danças, e claro, sobre a Copa e seus países.”

Já Larissa Vasconcelos, que também é aluna do 6º ano, achou a experiência muito bacana. “A gente aprende os passos da ginástica de vários países, conhece culturas, religiões, aumenta a integração e o aprendizado,” destacou.

Para a direção da Jairo Grossi a escola acertou em cheio quando optou por trabalhar o tema Copa do Mundo. O vice-diretor da escola, João Carvalho gostou muito de ter trabalhado a questão cultural. “A Copa do Mundo é um tema bastante relevante nesse sentido, envolve diversas nações. Cada uma tem a sua particularidade cultural. Sua questão ética, religiosa. O futebol acaba envolvendo todos esses temas. Todas as questões culturais são temas de aulas recorrentes em sala de aula. O projeto em si envolve conhecimento, o que é o papel principal da escola.”

Já a diretora Francisca Pires se mostrou orgulhosa com o resultado obtido através do evento, e atribui o sucesso ao empenho de todos e ao trabalho que vem sendo desenvolvido desde fevereiro. “Estou muito satisfeita com o sucesso e a organização do evento. Como estamos no ano da Copa, nada melhor do que trazer um momento cultural. As turmas trabalharam projetos específicos sobre a cultura de determinados países. Procuramos ‘fugir’ um pouco da festa junina, visando atender as expectativas do nosso público, levar conhecimento e propor algo diferente.”

A festa teve muita diversão, total alto-astral e o sucesso foi garantido. Houve comidas típicas, e marcando o encerramento da programação, muita dança e música no estacionamento da Unidade I do UNEC. Só que de um jeitinho tipicamente brasileiro, com direito a forró pé de serra e total animação.