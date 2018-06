Cerca de 10 quilos de maconha apreendidos no Vale do Sol

CARATINGA – Na manhã de ontem, a Polícia Militar apreendeu cerca de 10 quilos de maconha em uma residência situada à rua Francisco Vitor de Assis, no bairro Vale do Sol. Luiz Paulo de Arruda Burgarelli, 22 anos, acabou detido suspeito de ligação com o tráfico de drogas.

A PM foi informada a respeito da briga entre duas mulheres em uma boate. A informação também dizia que Luiz Paulo, que é namorada de uma das envolvidas, falou que iria até sua casa, onde pegaria uma arma. Então, a namorada foi até a residência de Luiz Paulo e quebrou o vidro de uma janela. Assim que ela tomou essa atitude, o rapaz efetuou disparo para cima.

A equipe da PM foi até a casa de Luiz Paulo e encontrou uma munição calibre 380. Os militares continuaram vasculhando a residência a procura de arma de fogo. Durante as buscas, os policiais encontraram uma sacola contendo nove barras e meia de maconha, além de 13 buchas da mesma droga, uma balança de precisão, 965 reais, um celular e sacolas que poderiam serem usadas para embalar o entorpecente. A arma não foi encontrada pelos militares.

O suspeito foi detido e conduzido para Delegacia de Polícia Civil.