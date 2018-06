Idoso morre ao ser atingido por vaca

CARATINGA – Um incidente ocorrido na tarde desta sexta-feira (8), em um propriedade rural na região do distrito de Sapucaia, resultou na morte de José Onofre de Medeiros, 79 anos. O idoso, que é pai do vereador Cleidinho, morreu ao ser atingido por uma vaca.

Conforme informações, José Onofre foi até o curral com o objetivo de separar o bezerro de uma vaca que havia parido na quinta-feira (7). Porém, o animal ficou muito agitado e foi em direção ao idoso, atingindo-o e jogando-o contra um muro de concreto. José Onofre bateu a cabeça contra o muro e morreu no local.

O corpo de José Onofre de Medeiros foi velado em sua residência, na rua do Sindicato, em Sapucaia, distrito de Caratinga. O sepultamento aconteceu na tarde de ontem, no cemitério do distrito de Sapucaia.