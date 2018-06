Nos meus tempos de “Curuca”

Sempre quando abrimos a boca pra falar de história, ficamos com a sensação que deixamos alguma coisa no passado. Quando o assunto é futebol principalmente. A foto da coluna de hoje traz uma ótima recordação pessoal da Escolinha A do Esporte Clube Caratinga dos anos 80. Um tempo onde a grande maioria das crianças sonhava em ser jogador de futebol, jogar em estádios lotados, ser famoso, ganhar dinheiro pra comprar casa, carro e tudo mais. Neste tempo, aprendíamos a jogar bola nos campinhos de terra ou até mesmo no meio da rua, com os “golzinhos” feitos com chinelos ou tijolo de alguma construção. Quando encontrávamos um campinho com trave feita de bambu era um luxo. Clássicos memoráveis da rua de cima x a rua de baixo. Todos os dias a “peladinha” era sagrada ao final da tarde. Claro, os dois melhores tiravam par ou ímpar para não jogarem no mesmo time. Nossas regras sim eram claras: “imprensada” era da defesa, não vale gol de goleiro, mão e gol é gol, o dono da bola tinha que jogar. Confesso que bate uma nostalgia desse tempo maravilhoso. Principalmente quando vemos a realidade atual de nossas crianças. As escolinhas lutando pra se manterem vivas, os campinhos acabaram e deram lugar a condomínios, assim como alguns estádios também. O futebol hoje é virtual e no sofá da sala. Aliás, Curuca era meu apelido de infância, antes de me transformar em Rogério Silva.

Mineiros: Deu Galo no clássico

A rodada do meio de semana do Brasileirão foi boa apenas para o Atlético que venceu o clássico contra o América por 3 a 1. O time alvinegro foi mais eficiente e aproveitou melhor as oportunidades. Mais do que voltar ao G4, a vitória servirá pra trazer um pouco de paz a Cidade do Galo e aliviar a pressão de três jogos sem vencer. Porém, para se manter no grupo de cima, será necessário ter mais regularidade. Pelo lado americano, a campanha continua dentro do esperado. É preciso entender que o campeonato do Coelho será para permanecer na elite. Assim, quanto mais longe da zona de rebaixamento melhor.

O Cruzeiro recebeu o Vasco como favorito. Afinal, a fase do time carioca é ruim, mudança de treinador e grupo sem confiança. Entretanto, uma falha individual de Egídio e muitas outras nas finalizações, comprometeram o resultado. Na próxima rodada, a Raposa terá a Chapecoense pela frente nesse sábado, mesmo jogando fora de casa, não tem desculpa para não jogar ofensivamente e buscar os três pontos. O América terá o Grêmio pela frente, o tricolor gaúcho vem de derrota em casa para o Palmeiras. Portanto, encara essa partida como vital pra se recuperar.

O Atlético terá um confronto difícil contra o Fluminense. O time das Laranjeiras perdeu o clássico para o Flamengo. Porém, tem feito uma campanha acima do esperado. Curiosamente, mesmo jogando fora de casa tem conseguido bons resultados.

Copa do Mundo: Está chegando a hora

Dia 14 a bola pela primeira vez no Mundial da Rússia. Os donos da casa abrem a competição contra a Arábia Saudita. Sem dúvida não estão entre os favoritos. No grupo A, Uruguai e Egito são mais fortes. Das outras seleções, inevitavelmente, Brasil, França, Alemanha, Argentina e Espanha, estão no pelotão da frente como muito favoritos. Bélgica, Inglaterra e Portugal num segundo escalão de favoritismo. Lembrando que o campeão do mundo não é necessariamente quem jogar o melhor futebol. Será quem se comportar com mais eficiência nos sete jogos disputados em 30 dias.

