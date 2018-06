Governo municipal promove capacitação de agentes municipais de limpeza pública

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na sexta-feira (1º), os agentes municipais de limpeza pública de Santa Bárbara do Leste participaram de capacitação promovida pelo Governo Municipal através das secretarias de Agricultura e Meio Ambiente, Obras, Educação e Assistência Social. A capacitação foi ministrada pelo professor Marcos Magalhães.

De acordo com a prefeita Wilma Pereira, essa capacitação representa o início de uma grande campanha que será desenvolvida em Santa Bárbara do Leste, que visa a conscientização dos moradores sobre a importância da contribuição de todos para que o município seja um lugar cada vez mais limpo e bem cuidado. “Gestos simples como jogar o lixo na lixeira ou colocar o lixo nos pontos de coleta nos horários em que o caminhão passa para recolher o material descartado contribuem positivamente para a preservação do meio ambiente e, consequentemente, para a melhoria da qualidade de vida da nossa população”, ressaltou a prefeita.

De acordo com o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Célio Maia Teixeira, já estão sendo providenciadas novas lixeiras, além de equipamentos de proteção individual (EPI’s) necessários à realização do trabalho de limpeza pública e uniformes, o que aumentará a segurança e irá permitir a correta identificação dos agentes municipais, tudo em conformidade com a legislação vigente. “Essa é uma forma de valorizarmos a equipe e de demonstrarmos nosso respeito e gratidão a esses profissionais que contribuem de forma tão efetiva para os cuidados com o meio ambiente”, concluiu o secretário.

A agente Dora Oliveira trabalha com limpeza pública há 14 anos. Segundo ela, essa é a primeira capacitação realizada com a equipe desde que atua no setor. “Eu amo o meu trabalho e gostei muito da capacitação, pois hoje nos sentimos valorizados e somos reconhecidos de forma respeitosa como Agentes Municipais de Limpeza Pública”, afirmou a profissional.

O agente Vinício Paulo trabalha com limpeza pública há aproximadamente oito anos. De acordo com o agente, a “capacitação foi muito positiva e o conhecimento adquirido, principalmente no que se refere à segurança e aos cuidados necessários para lidar com cada tipo de lixo, será colocado em prática durante a realização do trabalho junto à equipe de limpeza”.

Ao fim da tarde, a prefeita Wilma Pereira agradeceu a todos os profissionais pela dedicação com que trabalham e disse que esse foi o pontapé inicial, “pois ainda serão realizadas muitas ações voltadas para a melhoria das condições de trabalho dos agentes de limpeza e a expectativa é de que isso reflita de forma positiva na vida de todos os moradores do município”.