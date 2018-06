Semifinais da Copa Distrital acontecem neste domingo (10)

Quatro jogos serão disputados no estádio Dr. Maninho, a partir das 8h

CARATINGA – As partidas da fase semifinal da 34ª edição da Copa Distrital serão jogadas neste domingo (10) a partir das 8h no estádio Doutor Maninho. A competição é promovida pela Prefeitura de Caratinga através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes. Para esta edição, 24 equipes, distribuídas nas categorias Aspirante e Titular, participaram da primeira fase. A Copa teve início no dia 1º de abril e até o último domingo (3) tinham sido disputados 73 partidas, com um total de 290 gols, média 3,97 gols por partida.

Partidas programadas para o domingo (10)

-08h – Categoria Aspirante – Força Jovem dos Catitas x Esporte Clube Jacutinga

-10h – Categoria Titular – Força Jovem dos Catitas x Esporte Clube Patrocínio

-13h – Categoria Aspirante – Palmeiras de Santa Efigênia x Amatonense

-15h – Categoria Titular – Amatonense x Palmeiras de Santa Efigênia

As finais serão realizadas no dia 24 de junho, aniversário de 170 anos de Caratinga, também no estádio Doutor Maninho.