Lançado em Caratinga o Projeto Doctum Oportuna

CARATINGA – No dia 04 de junho (segunda-feira), a Rede de Ensino Doctum, lança na Unidade de Caratinga, o projeto Doctum Oportuna. Que é uma Central de empregabilidade que reúne oportunidades em diversas áreas de atuação, com um portfólio de vagas exclusivas para alunos ou ex-alunos Doctum

Com mais de 80 anos de tradição em formar profissionais, a Doctum inova mais uma vez, com o foco ao aluno, o qual é a nossa principal preocupação. O portal Doctum Oportuna possui plataforma e recursos próprios para que nossos estudantes e egressos possam acessar e ter a possibilidade de encontrar um estágio ou emprego de acordo com seu perfil. Este programa será o suporte que os jovens buscam para o ingresso ao mercado de trabalho!

A apresentação do Doctum Oportuna, aconteceu no auditório da faculdade em 3 horários diferentes, 8H, 19h30 e 20h15. E contou com a presença do vice-presidente da Rede de Ensino Doctum Pedro Leitão. Segundo ele, o número de jovens que estão procurando emprego no país cresce a cada dia, são mais de 4 milhões de jovens desempregados ou desocupados no país, uma taxa que já chega a 28%, sendo a maior taxa nos últimos 27 anos. “Isso nos preocupa, e por esse motivo a central de emprego servirá de suporte para os alunos no mercado de trabalho, buscando conectar os jovens, os estudantes, às oportunidades”. Pedro Leitão ressalta a importância que o emprego e uma oportunidade de estágio, tem na vida de um jovem, “…e é isso que a gente está fazendo aqui com o Doctum Oportuna”.

O coordenador do projeto Doctum Oportuna, Lucas Lessa destacou que no site os alunos poderão acessar uma plataforma completa de divulgação de vagas de emprego e estágio em todos os níveis e em todos os lugares no Brasil, além de cadastrar e aprender como fazer seu currículo os alunos terão dicas de como se preparar para uma entrevista, dinâmicas de grupo e vai encontrar vagas que serão direcionadas para o seu perfil facilitando a inserção no mercado de trabalho.

Para acessar o Doctum Oportuna, os alunos deverão acessar o site www.doctum.edu.br/oportuna, onde poderão buscar pela vaga de estágio ou o primeiro emprego tão esperado. Através desse portal, a “universidade” e “empregabilidade” passam a caminhar cada vez mais unidas, uma forma de incentivar os alunos a se relacionarem no mercado de trabalho.

O aluno Luiz Carlos Christófori do 9º período de Direito matutino, salientou “Eu acredito que todos os alunos que estiveram aqui nesta manhã não tinha essa informação sobre os dados de desemprego no país, mas que a partir do Doctum Oportuna, tanto alunos que estão concluindo o curso, como alunos que estão iniciando terão mais chances de ingressar em uma carreira”.