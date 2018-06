Ataque ao posto da PRF

Bandidos atiram coquetéis molotov e fogem pela BR-116

CARATINGA – O posto da Polícia Rodoviária Federal, situado às margens da BR-116, no Bairro das Graças, foi alvo da ação de criminosos na madrugada de ontem. Eles se aproximaram em um veículo e jogaram duas garrafas com material inflamável, os chamados coquetéis molotov, e atearam fogo.

Conforme informações, as chamas começaram na parte externa e foram contidas por dois policiais que estavam no posto. O fogo atingiu o escritório e queimou parte de uma cadeira. Ninguém ficou ferido.

Os criminosos fugiram de carro, possivelmente um Hyundai HB20, e não tinham sido identificados e detidos até o final dessa edição. A perícia esteve no local e a Polícia Civil vai investigar o caso. No local também foi recolhida uma carta escrita à mão, onde é relatada suposta opressão do sistema prisional.

A motivação do crime ainda não foi esclarecida. A PRF informou que não iria comentar a situação “por questões de segurança institucional”.