Ex-diretor do América ressalta o fortalecimento da prática esportiva no clube

CARATINGA – O América Futebol Clube é um dos clubes mais tradicionais de Caratinga e região. Este ano o clube irá completar 59 anos de uma história que se originou do futebol. Desde a extinção do estádio Feliciano Miguel Abdala, o time de futebol de tantas glórias também deixou de existir. Entretanto, outras modalidades esportivas sempre estiveram presentes na vida do clube, e consequentemente dos associados. Porém, o fortalecimento do esporte está diretamente ligado à vontade ou não da diretoria.

Para alguns associados, a gestão comandada pela empresária Wanda Maria Pereira, que se encerrou agora no início desse mês, “sem dúvida deixa um legado esportivo para a gestão que assume o comando do clube”. Wanda assumiu o clube em 2016 tendo como atividade esportiva apenas o futsal. Depois de dois anos à frente do clube, encerra seu mandato tendo promovido o retorno da Peteca com a realização do 1º América Open, reforma da quadra de tênis que trouxe para o clube antigos sócios praticantes da modalidade e parceria com a Escola de Tênis Top Spin, parceira com a Associação Korion de Taekwondo, ainda implantou a Capoeira para atender um anseio de vários associados.

Além de tudo isso, para os associados ouvidos, o grande destaque da gestão 2016/2018 foi a implantação do projeto América Vôlei. Inspirado pelo sucesso do USIPA em Ipatinga, o Departamento de Esporte elaborou e trabalhou para a criação do projeto que está inserido no programa do governo estadual Minas Esportivo. “O Minas Esportiva Incentivo ao Esporte é um programa de fomento à prática esportiva em Minas Gerais. Por este instrumento, contribuintes do ICMS podem obter incentivo fiscal, desde que sejam apoiadores de projetos esportivos aprovados pela Secretaria de Estado de Esportes. O América Vôlei conta com a parceria da Viação Rio Doce que este ano, aportou com R$ 70.000. Atualmente, o projeto atende a mais de 100 crianças e jovens de 10 a 17 anos”, explica Rogério Silva, que ocupou o cargo de diretor de Esportes durante a gestão de Wanda Pereira.

Recentemente o trabalho foi destaque na mídia estadual pelos ótimos resultados obtidos dentro de quadra. Porém, o América Vôlei vai muito além do alcance esportivo. “O cunho social é muito mais importante. A diretoria que está encerrando seu mandato, está deixando em duas contas do projeto no Banco do Brasil, cerca de sessenta e três mil reais (R$ 63.000), verba suficiente para cobrir as despesas com o voleibol até 2019, até a aprovação de um novo projeto pela Secretaria de Esportes de Minas Gerais, caso seja da vontade da nova gestão. Outros parceiros como: Grupo Mais Café, Tinauto Tintas, Gás Santos, Irmãos Supermercados e Quality Fruit também abraçaram a ideia. Pais e atletas se dizem apreensivos quanto ao futuro do projeto”, finaliza Rogério Silva.