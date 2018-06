Maçonaria em festa

DA REDAÇÃO – Uma das mais tradicionais instituições humanitárias de todo o mundo, a Maçonaria viveu momentos de festividades na terça-feira, 5, em Governador Valadares. O maçom Veuxes Mendes, o Maninho comemorou 60 anos de iniciação maçônica, com seus irmãos da Loja Maçônica Paz e Progresso e dezenas de convidados, entre familiares e profanos. Um grupo de 15 maçons de Caratinga, das Lojas Obreiros de Caratinga, Caratinga Livre e Fraternidade Acadêmica, também esteve na vizinha cidade. No grupo caratinguense, os veneráveis Geraldo Magela Pereira, da Caratinga Livre, e Marcos Curvelo, da Obreiros.

Maninho é caratinguense de nascimento, mas foi iniciado na mesma loja Paz e Progresso em 1958, aos 21 anos. Na Paz e Progresso ocupou o veneralato por três mandatos, foi deputado federal maçônico, coordenador de área do Grande Oriente do Brasil-Minas Gerais, além de outros cargos da Ordem. Aos 81 anos, Maninho continua ativo e segundo ele, visitando outras lojas de sua cidade e até fora do estado. Em Valadares, Veuxes é considerado um “maçom completo”, sempre pronto a atender sua loja, a Ordem e instituições de benemerência.