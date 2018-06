Procon municipal notifica postos de combustíveis

Dentre as determinações, postos devem informar no prazo de 48 horas, se estão repassando o reajuste do preço do diesel aos consumidores

CARATINGA- Na manhã de ontem, o Procon Municipal fiscalizou e notificou os postos de combustíveis localizados na sede de Caratinga. De acordo com o documento entregue, os postos deverão adequar o estabelecimento comercial no prazo de 24 horas, devendo ser fixado de forma clara e ostensiva, por meio de cartaz, placa, faixa ou similar; o valor da redução do preço do litro do diesel para os consumidores finais. Deve ser demonstrado no informativo o valor da revenda para o consumidor final no dia 21 de maio e o valor do óleo diesel a partir do dia 1° de junho, sob pena de multa administrativa.

Além disso, os postos devem informar ao Procon no prazo de 48 horas, se estão repassando o reajuste do preço do diesel aos consumidores e esclarecer de “forma clara” os valores de aquisição do óleo diesel, para apurar se as distribuidoras estão repassando o reajuste.

Para verificação da real redução do valor para o consumidor final, será preciso apresentar as notas fiscais de compra/ venda do combustível e planilha de preços praticados desde 15 de maio de 2018; eventuais justificativas que levaram a não diminuição dos R$ 0,46 e receita operacional dos últimos três meses.

Em caso de descumprimento da notificação, o infrator fica sujeito à multa, suspensão temporária de atividade; interdição total, parcial ou cassação de licença do estabelecimento ou de atividade.

Conforme o coordenador do Procon, Cristiano Lopes de Faria, os postos de combustíveis situados na zona rural também serão notificados. Mas, ele ressalta que o foco destas fiscalizações é somente em relação ao preço do óleo diesel.

O cidadão que desejar procurar o Procon para realizar denúncia ou tirar dúvidas, deve comparecer à unidade situada na Praça Cesário Alvim, no prédio do antigo PSIU (ao lado da Caixa Econômica Federal). O atendimento é de 8h às 18h.