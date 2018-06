50 peças de roupas furtadas são encontradas às margens do rio

CARATINGA – Cinquenta peças de roupas masculinas foram encontradas às margens do Rio Caratinga, nesta quarta-feira (06). Os policiais acharam as roupas dentro de duas bolsas em meio a um mato, na rua Amós Batista Carlos, no centro de Caratinga. Foram recuperadas 32 bermudas e 18 camisas.

Segundo a Polícia Militar, as peças foram furtadas na madrugada de ontem, de uma loja na avenida Catarina Cimini. Os suspeitos teriam entrado na loja após arrombarem uma janela nos fundos do comércio.

A gerente da loja contou que ao chegar, notou o arrombamento e que faltavam duas bolsas e uma quantia de R$ 194,00 que estava no caixa. As câmeras de segurança capturaram a imagem de duas pessoas.

Os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.