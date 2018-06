Bombeiro Militar realiza operação “Alerta Vermelho”

CARATINGA – Durante esse mês, o Corpo de Bombeiros Militar de Caratinga realiza operação “Alerta Vermelho”. Os militares têm visitado empresas da cidade e verificado se os estabelecimentos possuem equipamentos de segurança contra incêndio e pânico (extintores, saídas de emergência, sinalização de emergência, dentre outras medidas preventivas). Só nesta primeira semana de visita da operação, mais de duzentas empresas foram vistoriadas. Segundo sargento Nelci, os proprietários dos imóveis que ainda não contam com projeto de prevenção a incêndios estão sendo convidados a fazê-lo. “É uma operação de orientação ao público externo, estamos indo as empresas verificando se possuem projeto de combate ao incêndio e as que possuem são orientadas a comparecer aqui no quartel para ser atualizado e as que não têm, precisam vir para fazer. Uma vistoria depois é feita no local para saber se tudo está instalado corretamente”.

O próprio Bombeiro Militar de Caratinga é quem confecciona e aprova o projeto de segurança. Num primeiro momento, a operação “Alerta Vermelho” tem caráter educativo. Mas, sargento Nelci, alerta que em caso de ocorrência em que se constate prejuízos, é importante o próprio dono do imóvel ter o projeto de segurança oficializado pelos bombeiros.

O Bombeiro Militar ressalta ainda que o projeto de segurança também pode ser solicitado por habitações particulares não utilizadas para o fim comercial. Mais informações podem ser obtidas no Bombeiro Militar de Caratinga, que fica na avenida presidente Tancredo Neves, 1.141, Bairro Esplanada.