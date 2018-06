PAINEL 06-06-2018

Igreja Cristã Maranata

A reunião da Câmara na noite de ontem foi em caráter especial. Através de requerimento do vereador Rominho Costa, a Igreja Cristã Maranata foi homenageada pelos seus 50 anos de existência. O vereador parabenizou a igreja, que segundo ele vem anunciando o nome de Jesus Cristo.

Deputado Vanderlei Miranda

O deputado estadual Vanderlei Miranda (MDB) também esteve presente na solenidade da Câmara de homenagem à igreja Maranata. O deputado que também é pastor, pertence a igreja Batista da Lagoinha em Belo Horizonte. O deputado veio a convite do vereador Rominho, de quem é amigo e também usou a tribuna para falar da importância da igreja Maranata em todo o país.

Vice-prefeito

O vice-prefeito de Caratinga, Dr. Giovanni, que também é pastor, esteve representando o executivo e participou também da sessão solene da Câmara. Dr. Giovanni não é visto em eventos relacionados à política, mas fez questão de estar na comemoração dos 50 anos da Igreja Cristã Maranata no legislativo.

Pastor Fernando Cesar

O pastor Fernando Cesar, que é responsável pela igreja da Rua Princesa Isabel, de São João do Oriente e Sapucaia, contou a história da Maranata no país e também falou dos vários trabalhos realizados por ela tanto na questão espiritual, quanto no aspecto social. Em Caratinga, a igreja já tem 47 anos e é formada por 35 igrejas, entre templos e salões. “O nome Maranata é um grito da volta gloriosa da vinda do Senhor Jesus Cristo”.

Equipamentos de segurança nos bancos

Foi aprovado ontem, em segunda discussão, o projeto que estabelece, no âmbito do município de Caratinga, equipamentos de segurança obrigatórios nos estabelecimentos bancários e em outras instituições financeiras. O projeto é de autoria do vereador Johny Claudy (MDB).