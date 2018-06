Não deu para o Verdão

No ano de seu cinquentenário, o Esplanada tem como objetivo a conquista de títulos importantes. Apoio da fanática torcida não falta jamais. Porém, o Verdão da Grota foi eliminado do Campeonato Regional da Liga de Inhapim. Depois de perder por 3 a 0 em Vargem Alegre para o Sevale, a diretoria convocou a torcida para apoiar o time no jogo da volta. A “Onda Verde” atendeu ao chamado e lotou o estádio do Carmo. Entretanto, diante de um adversário também com muita qualidade, o alviverde conseguiu apenas um empate em 1 a 1. Resultado que classificou o Sevale e acabou com o sonho de título do Verdão. Agora, resta esperar pelo Regional de Caratinga para seguir na luta pelo título no ano que completa meio século de vida.

Mineiros: Coelhão de virada e Raposa subindo

A rodada do Brasileirão para os mineiros teve bons e maus momentos. No sábado (2), a torcida atleticana contava com uma vitória sobre a Chapecoense jogando no Horto. Porém, mais uma vez a atuação ficou bem abaixo do esperado. Com um jogador a mais desde o primeiro tempo, o time alvinegro errou muito na marcação e permitiu a Chape empatar e levar um pontinho precioso. Além do fraco desempenho, o que preocupa é o clima de insatisfação de alguns jogadores com mudanças do técnico. A postura indecisa da diretoria também não colabora para o momento.

O América venceu o Atlético PR de virada. Depois de sofrer um gol de falta, o Coelho não sentiu o golpe e manteve o foco. O time de Enderson Moreira contou com uma ótima atuação de Serginho. O meio comandou a virada jogando com personalidade e chamando a responsabilidade. Sempre bom lembrar, o primeiro objetivo do time é se manter na elite.

O Cruzeiro, conseguiu a quarta vitória na competição. O triunfo por 1 a 0 contra o Ceará levou o time Celeste para 16 pontos. Sem dúvida uma posição merecida pela consistência do time de Mano Menezes demonstrada até aqui. A maneira segura e competitiva das apresentações, fazem o torcedor sonhar com a disputa pelo título até o final. Nem mesmo o fato de estar na Libertadores e Copa do Brasil fazem o time perder o foco. Parar para a Copa do Mundo estando no grupo da frente é essencial para brigar até o final.

Seleção Brasileira: Tá chegando a hora

Obviamente um amistoso preparatório a poucos dias da Copa tem algumas peculiaridades que precisam ser levadas em conta. A principal é que todos jogam com um cuidado exagerado pra evitar uma lesão. Porém, da seleção brasileira diante de uma boa seleção croata, fica a certeza da titularidade do Danilo na lateral direita, e da disputa entre Marquinhos e Thiago Silva. O restante, vejo um time bem treinado, com variações táticas com totais condições de fazer uma ótima campanha. Na minha humilde opinião, Argentina, Alemanha, Espanha e França estão ao lado do Brasil como principais favoritos.

