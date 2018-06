Detento com benefício de saída temporária é preso por tráfico de drogas

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A Polícia Militar prendeu na manhã de ontem Maicon Afrânio Teixeira, 29 anos, conhecido como “Maicon do Pedrão”. Ele foi detido acusado de tráfico de drogas.

De acordo com o cabo Eudes, a PM foi informada que Maicon estaria no benefício da saída temporária do presídio de Muriaé, onde cumpre pena por explosão a caixa eletrônico e roubo qualificado, tendo trocado tiros com a polícia na época, há cinco anos em Caputira, e estaria ‘rodando’ na cidade.

A PM soube também que ele faria contato nas residências de seus comparsas da época do crime, conhecidos por “Bombom” e “Jamanta”. “Foi montada uma operação contra o tráfico de drogas e roubo, já que a cidade se encontra em período de pagamento de pensionistas e aposentados. Maicon foi abordado em frente à residência dos dois indivíduos citados, com duas buchas de maconha e R$ 762,00”, disse o cabo Eudes.

Maicon deveria voltar hoje ao presídio e acabou sendo preso por tráfico de drogas, o que poderá aumentar sua pena. Ele não soube explicar a origem do dinheiro que portava, mas a polícia acredita que seja origem ilícita. No momento da abordagem ele ainda tentou fugir, mas foi abordado pelo cabo Maia.