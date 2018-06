Carro cai em barranco e para no quintal de casa

BOM JESUS DO GALHO – Na tarde de domingo (3), uma Belina caiu em um barranco e foi parar no quintal de uma casa. O acidente foi registrado na rua Jesuína Soares Batista, em Bom Jesus do Galho. O condutor do veículo, Alessandro Manuel da Silva, 34 anos, e os passageiros Cláudio Ferreira de Souza, 40, e Adão Izídio da Silva, 48, ficaram feridos.

As vítimas foram socorridas em uma ambulância da prefeitura e levadas para o Hospital Aminas. De acordo com informações, o acidente foi causado pela falha nos freios do veículo. Foi constatado que o condutor não possui Carteira Nacional de Habilitação.

O veículo foi removido ao pátio credenciado.