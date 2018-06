Incêndio em apartamento da avenida Catarina Cimini

CARATINGA – Na noite do último sábado (2), um apartamento, localizado no terceiro andar de um prédio situado na avenida Catarina Cimini, pegou fogo. O imóvel estava vazio no momento em que o incêndio começou.

Os bombeiros militares foram acionados, porém quando chegaram as chamas já haviam sido controladas pelos vizinhos, mas mesmo assim foi realizado o resfriamento do local. Conforme os levantamentos, um curto-circuito teria começado em um aparelho de ar condicionado, o fogo atingiu a parte de dentro do quarto e destruiu a cortina e alguns móveis.

No apartamento residem duas pessoas, uma moradora chegou ao local depois de avisada sobre o incêndio, mas não se lembrava se havia deixado o ar condicionado ligado.