Associação Korion entrega agasalhos arrecadados em campanha

DA REDAÇÃO- A Associação Korion de Desportos realizou mais uma edição da Gincana Educacional. Para somarem pontos na gincana, os alunos arrecadaram agasalhos. De acordo com a organização, foram arrecadadas 1.200 peças de agasalhos como cobertores, blusas, calças, pijamas e todo o tipo de roupa que ajude amenizar o frio na cidade. Os itens foram doados à Cantina Áurea Rezende, no Passeio Comemorativo ao dia das Mães. Para o mestre Marcelo Cardozo, presidente da Associação Korion de Desportos, faixa preta 6º DAN, por meio de mais este projeto, a Associação cumpre seu papel social.

“Realizamos estes eventos justamente para passar as nossas crianças não somente a parte esportiva e sim uma consciência social de que devemos ter um papel importante na sociedade, ajudando sempre as pessoas que porventura não têm condições de ter as mesmas coisas que todos nós, e com isso preparamos futuros cidadãos de bem e com melhor capacidade de viver em grupo tendo uma consciência social melhor para fazer um mundo mais justo, o que nos dias de hoje deixa muito a desejar”, disse Marcelo Cardozo.