Artigos relacionados

Carro que realiza o transporte das vacinas não estava rodando pela falta de combustível

CARATINGA- A Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe será prorrogada até o dia 15 de junho em todo o país. A recomendação do Ministério da Saúde, enviada aos gestores locais foi adotada em decorrência dos possíveis impactos da paralisação dos caminhoneiros no transporte público e nos atendimentos em serviços de saúde. A campanha estava prevista para encerrar nesta sexta-feira (1º de junho), sendo que 100% das doses da vacina (60 milhões) já foram distribuídas aos estados, que estão devidamente abastecidos.

Após o fim da campanha, caso haja disponibilidade de vacinas nos estados e municípios, a vacinação poderá ser ampliada para crianças de cinco a nove anos de idade e adultos de 50 a 59 anos.

O Ministério da Saúde reforça a importância dos estados e municípios continuarem a vacinar os grupos prioritários, em especial, crianças, gestantes, idosos e pessoas com comorbidades, público com maior risco de complicações para a doença.

SITUAÇÃO EM CARATINGA

Em Caratinga, o DIÁRIO recebeu uma reclamação de que não havia vacina contra influenza disponível na Unidade V, situada na Praça da Estação. A Reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Caratinga, que em nota disse que algumas unidades ficaram desabastecidas, devido ao fato do carro que realiza o transporte das vacinas não estar rodando pela falta de gasolina. “Informamos no entanto, que com a volta do combustível, vacinas foram entregues nas unidades que estavam desabastecidas”.