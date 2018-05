Prorrogado pagamento do IPTU/TSU/2018 em cota única ou primeira parcela

Um dos motivos foi o bloqueio das estradas em função da greve dos caminhoneiros

CARATINGA– A Prefeitura de Caratinga publicou decreto Nº 127/2018, que dispõe sobre a prorrogação da data para o pagamento da cota única e primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano/Taxa de Serviços Urbanos (IPTU/TSU/2018).

O documento considerou e-mail recebido dos Correios informando que a aprovação do arquivo de produção do IPTU 2018 de Caratinga somente ocorreu recentemente; o prazo exíguo, ou seja, antes do dia 30 de maio de 2018, para a postagem e entrega das guias de IPTU 2018 de Caratinga, somando-se a isso os bloqueios das estradas em função da greve dos caminhoneiros deflagrada em 21 de maio.

Por isso, foi prorrogado o pagamento do IPTU/TSU/2018 em cota única ou primeira parcela, com vencimento em 30 de maio, para o dia 25 de junho. Com a prorrogação, fica concedido o desconto de até 10% para pagamento da cota única e de até 15% do valor do imposto devido para lotes vagos providos de muro e passeios em bom estado, e adequados ao setor de localização, sujeito a laudo de vistoria, firmado pela fiscalização municipal.

As demais parcelas permanecem válidas como lançadas nos carnês de pagamento.