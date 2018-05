Combustível já começa a faltar novamente

CARATINGA – O dia foi bastante movimentado ontem na cidade, quando caminhões de combustíveis chegaram a quatro postos da cidade, sendo eles o Boa Estrela, o Gentil, o Shell e o Itaúna. Filas quilométricas foram formadas em todos eles que duraram a noite e a madrugada também.

No posto Gentil, que fica próximo à delegacia de Polícia Civil, o abastecimento foi encerrado às 5h.

Hoje pela manhã no Posto Itaúna, do Bairro das Graças aonde o combustível chegou mais tarde ontem, a fila ainda está imensa.

Um caminhão do posto Shell saiu há poucas horas com destino a Governador Valadares para ser reabastecido. Como as pessoas ficaram sabendo desse carregamento que provavelmente chegará na parte da tarde, rapidamente outra fila enorme foi formada às margens da BR-116. Nos outros postos segundo apurado pela reportagem, ainda não tem previsão de chegar mais combustível.