Iniciativa tem programação diversificada para estimular e incentivar a participação e envolvimento dos alunos

CARATINGA – Aconteceu nos dias 19 e 20 de maio, no ginásio poliesportivo do bairro Limoeiro, o projeto Genoma Solidário, idealizado pela unidade da escola Caratinga. Os alunos fizeram apresentação de danças, jogaram queimada e futsal, visitaram instituições que prestam serviços sociais, arrecadaram alimentos, material de limpeza e de higiene pessoal para comunidade terapêutica Casa de Davi. Os personagens Genomito e Gepeleco animaram o evento.

Segundo a direção da escola, Projeto Genoma Solidário iniciou-se no ano de 2007 justamente com o objetivo principal de arrecadar alimentos, material de limpeza e de higiene pessoal para doação, possibilitando assim, a vivência da cidadania e a prática da solidariedade. “O projeto tem uma programação diversificada para estimular e incentivar a participação e envolvimento dos alunos”.

A programação foi vasta, dividida em temas como o Genoma do Dia Solidário – onde todo o lucro arrecadado na cantina foi revertido para a compra de alimentos que serão doados às entidades participantes do projeto; Jogos Solidários, que tem o objetivo de promover pela prática desportiva a integração, socialização, descontração e a aquisição de hábitos saudáveis, contribuindo para a formação integral do aluno; Solidariedade em Ação, onde os alunos tiveram a oportunidade de visitar instituições sem fins lucrativos; “Dia D”, que encerrou o projeto com uma programação especial, com brincadeiras, lanches e outros.

Segundo a direção, os alunos deram um verdadeiro show tanto, “na arrecadação de produtos para a doação, quanto na participação no esporte, dança e na solidariedade”.