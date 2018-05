FUNEC e Lions Clube Caratinga Itaúna promovem mutirão da saúde no bairro Limoeiro

CARATINGA – A FUNEC, Fundação Educacional de Caratinga, e o Lions Clube Caratinga Itaúna, promoveram na manhã do último sábado (26) um Mutirão da Saúde no bairro Limoeiro. Tipagem sanguínea, glicemia capilar, orientação nutricional, aferição de pressão arterial. Quem passou pela sede do Lions Clube Caratinga Itaúna, na Praça Jones de Oliveira Pena, no sábado, pôde receber atendimento gratuito na área de saúde. A medida foi graças ao mutirão promovido pela FUNEC e o clube de serviço. O projeto reuniu alunos dos cursos de Enfermagem, Nutrição e Farmácia do Centro Universitário de Caratinga.

Um dos participantes foi o coordenador do curso de Enfermagem do UNEC, Carlos Guerra. “Acreditamos muito na prevenção. ‘Rastrear’ pessoas que estejam com hipertensão ou diabetes e fazer um diagnóstico precoce da doença é fundamental. Quanto mais rápido ela for diagnosticada, melhor a probabilidade da intervenção médica e tratamento.”

Quem também esteve envolvida diretamente foi a coordenadora do curso de Nutrição, Brunela Laignier, que participou da atividade e destinou acadêmicos para também participarem. “O curso de Nutrição trabalha a questão dos hábitos alimentares e dos dez passos da alimentação saudável, seguindo o guia alimentar. Também são trabalhadas orientações específicas aos pacientes hipertensos, diabéticos, ou que possuam restrições alimentares, como intolerância à lactose ou ao glúten.”

Através do mutirão, a população obteve orientações sobre questões relacionadas à saúde. Após os atendimentos, nos casos onde as consultas médicas eram necessárias, a pessoa era orientada a procurar auxílio do profissional. Iniciativa prontamente aprovada pelo representante comercial Jairo Anselmo, morador do Bairro Santa Zita, que recebeu atendimento dos profissionais da área médica no local. “Nunca tinha feito teste de glicemia e foi muito bom descobrir que não tenho diabetes. Achei a iniciativa muito válida. Não sou de preocupar-me com a saúde, mas depois de ter participado dos exames aqui, irei me preocupar mais,” afirmou.

Opinião semelhante tem a aposentada Geny Cruz Pires, residente no Bairro das Graças e que se deslocou à sede do Lions somente para participar. “Achei ótimo o atendimento e acho que valeu muito a pena. É um tipo de iniciativa que precisa se repetir. Tem muito tempo que faço tratamento devido à hipertensão. Às vezes a pressão sobe ou às vezes ela desce. Mas tenho buscado controlá-la”.

A presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna, Clotilde Junqueira, acredita que a boa relação existente entre a FUNEC e o clube de serviço foi primordial para o sucesso de mais uma iniciativa envolvendo a instituição e o órgão respectivamente. “Sem a FUNEC (profissionais e estagiários) não teríamos condições de realizar o mutirão. ‘Sozinhos’, não temos a capacidade de fazer o movimento. O Lions está à frente, mas com o apoio irrestrito da FUNEC.”

Em todas as etapas propostas na atividade os participantes puderam ser orientados e alertados quanto à necessidade se ter uma vida saudável.