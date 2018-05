PM apresenta Rede de Comércios Protegidos no Bairro Esplanada

CARATINGA- A Polícia Militar apresentou na noite da última segunda-feira (28), o projeto Rede de Comércios Protegidos no Bairro Esplanada. A reunião com comerciantes e moradores da localidade aconteceu no salão paroquial da Igreja Nossa Senhora do Carmo. Os vereadores Johny Claudy (PMDB) e Ronaldo da Milla (PSB) também participaram do encontro.

O projeto que vêm trazendo bons resultados nos estabelecimentos comerciais do centro da cidade, está sendo estendido aos demais bairros, em um projeto piloto da PM, que terá início pelo Esplanada e Santa Cruz. As informações foram repassadas por aspirante Eduardo Morais e sargento Ricardo.

A ferramenta possibilita a comunicação para identificar pessoas suspeitas, delitos ocorridos ou que estejam na iminência de ocorrer. Além disso, possibilita tornar as diligências mais céleres e desafogar o 190. Os comerciantes que desejarem também podem adquirir placa, que fica afixada no estabelecimento com os dizeres ‘Comércio Monitorado’ Rede de Comércios Protegidos.

O PROJETO

Sargento Ricardo explica a escolha do Bairro Esplanada para receber este projeto que aproxima o comerciante da polícia militar. “O Bairro Esplanada não tem um índice alto de crimes, mas tem a situação de ligar a Piedade de Caratinga, aquela estrada de terra e nessa avenida é gente toda hora, é rota para outra cidade, então a nossa preocupação é essa. O bairro foi selecionado também em virtude disso”.

Inicialmente, os comerciantes do bairro estão sendo cadastrados, para que possam trocar informações interligados por meio de uma rede de solidariedade. “Já temos feito visitas a alguns estabelecimentos cadastrando o pessoal. Depois será criado um grupo de WhatsApp com todos os comerciantes interessados em participar da rede. E o terceiro passo é ser feito preenchimento de um cadastro online, com informações do comércio”, explicou sargento Ricardo.

O sargento ainda esclarece que os componentes da rede poderão enviar informações somente referentes a segurança, de interesse coletivo; pessoas em atitude suspeita passando pelo bairro, veículos parados com pessoas observando o comércio; e acionamento discreto da rede no caso de crime no estabelecimento.

O morador Aristides Ferreira, que está ajudando na organização e captação de comerciantes do bairro, faz um balanço positivo da reunião. “Estou muito satisfeito, os comerciantes, graças a Deus vieram em peso. A gente queria que viessem mais pessoas, mas, veio uma quantidade boa e o pessoal está muito interessado. Isso é o pontapé inicial, estamos começando o trabalho, para as pessoas verem os resultados e avançarmos mais. Alguns comerciantes que não foram visitados pela PM também estavam aqui, fizeram o cadastro. Daqui pra frente a intenção é melhorar. Já estamos olhando a questão para montar Associação de Moradores. Foi muito positivo, agora é iniciar o trabalho e dentro de alguns meses dar o retorno para a população com estatísticas e aumentar o número de pessoas atendidas por esse projeto”.

Aristides também ressalta que o projeto já está pronto para funcionar no bairro, mas a intenção é fazer uma campanha para adquirir um celular novo, que ficará com a Polícia Militar. “Conseguimos um celular provisório, é um aparelho inferior, mas vamos já começar a angariar fundos para ter um aparelho melhor e disponibilizar uma linha para a polícia também. Vamos começar agora dentro de um mês mais ou menos, todo um processo, rifa para angariar fundos para manter esse projeto”.

EXPECTATIVAS DOS COMERCIANTES

Sandro Couto, é proprietário de uma padaria. Ele destaca que a expectativa é de que os comerciantes troquem informações, contribuindo para redução da criminalidade. “A reunião foi muito boa, para estarmos integrados uns com os outros passando informações necessárias sobre criminalidade, pessoas suspeitas e evitando o acontecimento de roubos, furtos, ou algo pior ainda. E é um início, tudo começa assim”.

O comerciante já foi vítima de ações criminosas e acredita que o comércio monitorado é capaz de inibir aqueles que se aproximam do estabelecimento com más intenções. “Já sofri assalto à mão armada, arrombamento, nesses oito anos que estou com padaria já tive quatro casos ali. Inclusive a última vez foi até um comerciante que me ligou e falou: ‘Passei na porta do seu comércio e estou vendo a porta escancarada lá, alguém entrou’. Então se tivesse esse monitoramento talvez poderia ter evitado. Por isso, agora sabendo desse projeto é uma segurança a mais”.

Júlio Pereira Alves é proprietário de uma marmoraria e acredita que a troca de informações é fundamental para a segurança do bairro. “Foi uma reunião importante, porque a partir dela nós comerciantes aqui do bairro vamos estar mais unidos e evitando que algum infrator venha nos perturbar. Já sofri diversos furtos, inclusive peças grandes que talvez um vizinho ou outro comerciante podia ter visto e avisado a polícia. Agora acredito que isso vai acontecer e a tendência é ficarmos mais tranquilos”.