Combustível chega a Caratinga

Proprietários de veículos formaram longas filas. Em alguns postos, populares, que portavam galões, também esperavam para comprar combustíveis

CARATINGA – A greve dos caminhoneiros entrou hoje em seu 9º dia, mas aos poucos, o combustível começou a chegar aos postos de Caratinga. Até o final dessa edição, três estabelecimentos já tinham recebido álcool, diesel e gasolina. Durante a parte da tarde, os proprietários de veículos formaram grandes filas, até mesmo populares, que portavam galões, foram até os postos na ânsia de comprar combustíveis.

O primeiro caminhão de combustível para abastecer veículos populares chegou em Caratinga por volta do meio-dia. Um caminhão carregado com 15 mil litros de combustível, divido entre etanol e diesel, chegou ao posto Boa Estrela, que fica no Bairro Zacarias. O caminhoneiro foi escoltado para sair de Inhapim, onde estava parado desde a segunda-feira (21), depois de ter carregado o caminhão em Governador Valadares. Antes mesmo do caminhão de combustível chegar, várias pessoas ficaram sabendo e uma fila quilométrica se formou nas ruas próximas ao posto Boa Estrela. Nesse local, o etanol estava sendo vendido a R$ 3,29 e o diesel a R$ 4,24.

O combustível no posto Boa Estrela, de acordo com os funcionários, seria suficiente para abastecer 166 veículos. Foi estipulado um valor de R$ 100,00 para abastecimento nos carros e R$ 30,00 para motos.

Por volta das 14h30, o posto Gentil, que fica próximo à delegacia de Polícia Civil, também recebeu combustível. Uma carreta bitrem do próprio posto chegou carregada com 12 mil litros de gasolina e 12 mil de etanol.

Assim que a carreta chegou, em poucos minutos uma grande fila já estava formada. No posto Gentil, a gasolina estava sendo comercializada por R$ 4,86 e o etanol por R$ 3,13. De acordo com a direção do posto, quem estivesse com galões, desde que respeitasse a fila, poderia comprar no máximo até R$ 100,00 de combustível.

No posto Shell, no bairro Esplanada, mais uma longa fila de automóveis também se formou. Neste estabelecimento, as pessoas que estavam com galões também foram atendidas.

Foi muito comentado sobre levar galões para comprar combustível, mas de acordo com informações de um militar ouvido pela reportagem, “nada impede que uma pessoa compre o combustível usando o galão, no entanto se houver denúncia de revenda por valor mais alto que no mercado, essa pessoa pode ser presa”.

Em todos os outros postos de Caratinga havia a previsão de que o combustível chegaria até o início da noite desta terça-feira (29). Conforme informações, os caminhões estavam saindo escoltados de Governador Valadares.

Quanto ao gás de cozinha, que está em falta em toda Caratinga, a reportagem entrou em contato com alguns depósitos e ainda não havia previsão de chegada do material.