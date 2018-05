Apae em clima de Copa do Mundo

BOM JESUS DO GALHO – O clima da maior festa do futebol, a Copa do Mundo, tomou conta da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) na tarde de ontem. Sob a coordenação da equipe do Núcleo de Assistência de Saúde da Família (Nasf), os alunos participaram de jogos e marcaram muitos gols em uma trave montada em sala de aula.

A atividade foi antecedida por uma série de exercícios de alongamento para aquecimento muscular.

Nas próximas semanas, segundo o Nasf, o clima de Copa deve ganhar mais força ainda na Apae, com a decoração típica do educandário para o período dos jogos.