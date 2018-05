Carreata e buzinaço em prol dos caminhoneiros

CARATINGA – Uma mobilização foi feita na noite de ontem em prol dos caminhoneiros. A manifestação atraiu profissionais da categoria que está em greve, além de proprietários de automóveis, motocicletas e representantes de diversos segmentos da sociedade. Uma carreata percorreu as principais ruas da cidade. Como forma de chamar atenção para suas reivindicações, os manifestantes promoveram um buzinaço.

A manifestação teve início na Praça da Estação e seguiu para a Praça Getúlio Vargas, onde os participantes protestaram não só dos preços dos combustíveis, como também da situação do país, principalmente em relação a corrupção. Muitos populares empunhavam cartazes com palavras de ontem. Outros preferiram mostrar a bandeira do Brasil.

A carreata transcorreu sem problemas e ainda serviu para quebrar a rotina do centro de Caratinga, que desde sexta-feira (25) não recebia tantos veículos.