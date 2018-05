Caminhoneiros seguem com manifesto em Inhapim

Movimento completou uma semana ontem. Manifestantes pedem ainda baixa nos preços da gasolina, etanol e gás de cozinha

INHAPIM- Caminhoneiros seguem com protesto no Km 497 da BR-116, próximo ao Posto Faisão, em Inhapim. O movimento teve início na segunda-feira (21) e manifestantes afirmam que ainda não estão satisfeitos com a proposta o governo.

Paulo, um dos caminhoneiros que participa do movimento em Inhapim, faz um balanço da reivindicação e afirma que a intenção é obter resultados para a coletividade. “Ontem (domingo) o governo deu entrevista falando que abaixou 0,46, mas não é só isso que queremos. Queremos que atrás do diesel venha a gasolina, o etanol, o gás de cozinha, porque afinal de contas não somos só nós caminhoneiros que estamos nessa briga. É a comunidade em peso, o povo que está querendo. Não adianta fazer só pra nós e deixar o povo que está contribuindo com a nossa luta para trás. Queremos que chegue no preço para gasolina, etanol e diesel, do contrário não vamos abrir mão. Até agora não chegou nenhuma liminar pra nós, só vamos arredar o pé a partir do momento que chegar. Até agora também ele não falou nada de política de preço, falou que abaixa 60 dias, então depois volta tudo de novo? Não queremos isso, queremos algo concreto, certinho, por isso estamos reivindicando”.

Joandir Salvador dos Santos, que está à frente da manifestação, afirma que a população da região está apoiando os caminhoneiros. “Graças a Deus o pessoal do Anta, São Domingos das Dores, Inhapim, Caratinga, Dom Cavati, São João do Oriente, Iapu, toda a região está aqui ajudando, dando aquela força, não falta nada. Tudo está chegando nas nossas mãos para alimentar com o maior respeito do mundo”.