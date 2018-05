Empresas têm rotina alterada desde a greve

Produção parada, além disso não é possível entregar ou receber mercadorias

CARATINGA- Empresas de Caratinga tiveram que alterar a rotina desde que a greve dos caminhoneiros foi deflagrada. Com rodovias interditadas, há dificuldades na chegada e entrega de mercadorias. O DIÁRIO fez contato com algumas para saber a situação, após uma semana do movimento.

Na Frical Alimentos, de acordo com informações da empresa, animais não estão sendo abatidos e produção e entregas estão paradas. Na Líder Pães e Bolos a situação semelhante. “Parado, não tem trigo, não produz”, disse um funcionário.

A DPC Distribuidor Atacadista não consegue receber e nem enviar mercadorias. A empresa está trabalhando com 30% dos funcionários. Petisco & Mara, produção parada e entregas também.

No setor de transportes, a Viação Riodoce precisou adotar estratégias de logística, conforme explicou o diretor de Operações de Manutenção da Viação Rio Doce, José Geraldo Ferreira. “A empresa consegue rodar com horários reduzidos até quinta-feira, para atender principalmente aos trabalhadores, porém a demanda está diminuindo, pois algumas empresas não estão tendo como produzir”.

O transporte está funcionando nos horários entre 6h às 9h, 11h às 14h, 16h às 20h e 22h às 23h30. O Intermunicipal também está com horários reduzidos.