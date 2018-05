O MAPA DOS PÉS

Conheça a Reflexologia podal e veja como seus pés podem dizer muito sobre você

Uma terapia complementar que estimula a ativação da capacidade curativa do próprio corpo. Este é o foco da Reflexologia Podal, técnica terapêutica não invasiva e não medicamentosa que busca restabelecer o equilíbrio das funções orgânicas, prevenindo e tratando distúrbios orgânicos e desequilíbrios emocionais por meio de estímulos por pressão em terminais nervosos livres nos pés.

Em entrevista ao DIÁRIO SAÚDE, a podóloga Liliane Damasceno explica como funciona esta técnica, os benefícios e a importância de procurar um profissional habilitado.

Como funciona a reflexologia podal?

Através de uma técnica específica de pressão, que atua em pontos reflexos precisos nos pés, com base na teoria de que as áreas reflexas dos pés correspondem a todas as partes do corpo; portanto, não deve ser confundida com massagem básica dos pés ou massagem corporal.

Quais benefícios a Reflexologia pode proporcionar quando aplicada? Ela também pode ser usada na prevenção de problemas emocionais?

Esse método pode aliviar dores, promover relaxamentos e curar doenças; além de evitar stress e os problemas emocionais.

É possível identificar os pontos nos pés que correspondem aos órgãos e áreas do corpo?

Sim. Através do mapa com todos os pontos conseguimos benefícios em todos os órgãos do corpo.

Qual a importância de procurar um profissional que domine o método?

Para um resultado satisfatório é necessário que o profissional domine essa técnica. Os estímulos devem ser feitos nos pontos certos.

Quantas sessões são necessárias?

Baseado no tipo de problema que o cliente tem é que se estipula quantas sessões são necessárias.

Existe restrição de idade para aplicação da Reflexologia?

Não. Restrições são para gestantes e pessoas com diabetes.