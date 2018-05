Setores da Assistência Social estão em obras

BOM JESUS DO GALHO – A Prefeitura Municipal está investindo em duas obras importantes para o setor da Assistência Social – na ampliação do Centro de Referência da Assistência Social, o Cras, e na reforma de uma sala que abrigará o programa do Bolsa Família, no antigo Clube Municipal.

De acordo com o prefeito Willian Batista de Calais, a ampliação do Cras é fundamental para o fortalecimento do projeto de oficinas desenvolvidas no Centro de Referência. “Com mais espaço, poderão ser oferecidos mais cursos a um número maior de alunos”.

Atualmente, são ministradas no Cras oficinas de manicure, pedicure e design de sobrancelhas, “mas temos uma lista de novas opções e que já têm inscrições abertas, como curso de balé, capoeira, corte de cabelo, dança, violão, dentre outros”, enumera o prefeito.

A essas atividades, ele acrescenta o projeto Bom de Bola, Craque na Escola, o Projovem e os grupos de convivência, já em curso no Cras.

BOLSA FAMÍLIA

Em relação à reforma da sala para o Bolsa Família, o prefeito destaca que tem como propósito facilitar o acesso das pessoas ao balcão de atendimento do programa e proporcionar mais conforto aos seus beneficiários. “Atualmente, o Bolsa Família vem funcionando na Prefeitura, em uma sala de fundos do prédio e de difícil acesso. No novo local, o setor ficará melhor instalado e poderá oferecer mais comodidade ao público”, conclui o prefeito.