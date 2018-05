Faculdade de Direito da Doctum promove série de eventos e atividades extracurriculares aos acadêmicos do curso

CARATINGA – O Curso de Direito das Faculdades Doctum de Caratinga, realizou nesse semestre o projeto Doctum na Trilha, que é um projeto que permite ao discente revisar os conteúdos do Curso de Direito. Através de minicursos com conteúdos específicos preparatórios para concursos.

O objetivo do projeto Doctum na Trilha é propiciar aos alunos um resgate aos conteúdos já vistos com uma visão mais crítica, alinhando o Direito com a realidade, de modo que ao participarem de provas (Exame da Ordem da OAB e outros concursos) estejam aptos para as avaliações objetivas e discursivas. “O Doctum na Trilha é promove uma interação bem dinâmica entre acadêmicos e professores, visto que os alunos recebem o material de estudo com antecedência, bem como o formato das aulas que promove momentos teóricos e de resolução de questões”, destacou o coordenador do Curso de Direito, Oscar Alexandre Moreira.

O projeto Doctum conta com a participação do corpo docente e de professores convidados. Tendo como público alvo os discentes do 8º, 9º e 10º períodos, mas outros discentes com disponibilidade também podem participar. O projeto possui uma agenda semanal, de modo que os discentes possam se organizar, fazendo um pré-estudo dos textos com antecedência e resolvendo as questões que serão trabalhadas nos encontros.

O momento de revisão de conteúdos já é presente no Curso de Direito através do Projeto Integrador, que é um componente curricular que promove a interdisciplinaridade entre os conteúdos e os professores dos períodos, de modo que os acadêmicos possam conhecer a realidade jurídica, social, econômica, política e ambiental de forma alinhada e transversal. Assim o Doctum na Trilha é um desdobramento desses momentos no final do Curso, complementa Oscar Alexandre.

São várias as atividades que fazem parte do projeto Doctum na Trilha, como a palestra com tema: “Constituição e Cidadania”, ministrada pelo professor Rodolfo Assis, no dia 24 de fevereiro; A palestra “Direito da personalidade e Dignidade da pessoa Humana”, realizada no dia 03 de março, ministrada pelo professor doutor Rafael Firmino; O Simulado realizado sob orientação dos professores Rodolfo Assis e Juliano Sepe, no dia 10 de março; A palestra ministrada pela professora Júlia de Paula, com o tema “Feminismo”, no dia 05 de maio; entre outras que serão realizadas até o final do semestre.

O curso de Direito também oferece como parte do projeto integrador, diversos seminários, sob a orientação dos professores Alessandra Baião (Projeto Integrador do 1º período); professor Juliano Sepe (Projeto Integrador do 2º e 3º períodos); professor Rodolfo Assis (Projeto Integrador do 4º e 5º períodos); professora Juliana Ervilha (Projeto Integrador do 6º período); e professor Dário Júnior (Projeto Integrador do 7º e 8º períodos). São realizadas diversas palestras com conteúdos ofertados por profissionais das diferentes áreas do Direito. Como Juízes, promotores, delegados, advogados e outros profissionais da área jurídica, política, econômica, social e ambiental.

Os alunos que participam do projeto integrador ficam responsáveis pela organização das atividades, o convite dos participantes, o cerimonial e etc. “Entre os profissionais participantes, podemos destacar os magistrados Consuelo Silveira Neto e Beatriz Auxiliadora Rezende Machado; os promotores de justiça, Juarez Serafim Leite Júnior e Vânia Samira Doro Pereira Pinto; a delegada de Polícia Civil, Nayara Travassos Costa”, informa a organização.

O projeto integrador é um componente curricular que tem como objetivo a interdisciplinaridade dos conteúdos nos períodos cursados pelos discentes, de modo que o processo ensino-aprendizagem se dê de forma global, sem perder de vista as particularidades das matérias específicas. O professor integrador promove um encontro dos conteúdos, propiciando aos discentes as habilidades e competências necessárias para a atuação na área jurídica. Buscando dessa forma compreender o Direito não só do ponto de vista teórico e prático, mas também, e principalmente, observando os aspectos humanísticos tão necessários para a formação acadêmica dos discentes. O projeto integrador além de permitir a compreensão dos conteúdos do Curso de Direito de forma transdisciplinar, promove, também, autonomia e reflexão nas atividades desenvolvidas ao longo do semestre.

“O Projeto Integrador, que constitui a grade curricular da Faculdade Doctum de Caratinga, é um projeto que visa buscar a integração dos ramos da matéria estudada no curso de maneira prática e dinâmica, assim sendo de suma importância para todos os alunos, que como eu, cursam o Direito. Esse projeto também busca facilitar de forma visível e ágil, que o aluno, futuro operador do direito, veja como se conectam todas as disciplinas e suas ramificações. Tal projeto tem grande valia para os discentes quando se faz necessário sair da teoria e ir em direção a prática, assim sendo possível avaliarmos de maneira ampla todo o projeto e sua execução. Por isso, na minha opinião como aluno, o Projeto Integrador se faz importante a todos”, salientou o aluno do 4º período de Direito, Luiz Henrique Pereira.

Já no dia 15 de maio, foi realizada a visita técnica ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sob orientação do professor Juliano Sepe, momento em que os alunos tiveram a oportunidade de conhecer o Poder Judiciário de Minas Gerais. Esse momento faz parte do projeto “Experiência Doctum”, que tem o objetivo de levar os discentes do Curso de Direito, em especial, os discentes do 1º período aos espaços públicos destinados à promoção da Justiça, a exemplo do TJMG e Assembleia Legislativa.

Durante o curso, os professores realizam com os alunos diversas atividades simuladas, como audiências e Júris, onde os alunos podem vivenciar na prática os julgamentos. Nossos discentes têm a oportunidade de realizarem atividades acadêmicas nos espaços da IES, bem como nos espaços das Instituições da nossa cidade, como o Fórum de Caratinga, especificamente o São do Júri, onde os discentes podem participar de julgamentos simulados, bem como na Câmara Municipal de Caratinga. Essas atividades simuladas permitem ao discente vivenciar a prática jurídica, ora na acusação, ora na defesa e ora no julgamento. Os professores do projeto Integrador (já citados), bem como os professores das Práticas Simuladas e Real (Júlia de Paula, Cláudio Boy, Frederico Dutra e Sérgio Lima) são os responsáveis por essas atividades.

O professor do Curso de Direito, Juliano Sepe, reforçou que o projeto Doctum na foi especialmente pensado para os períodos avançados do Curso de Direito da Doctum, com enfoque em temas atuais e revisão de conteúdos fundamentais, que possibilita aos alunos do 8º, 9º e 10º períodos, uma formação cada vez mais completa e focada nas necessidades do mercado e dos concursos em geral. “O Curso de Direito da Doctum se preocupa em ofertar o melhor ensino jurídico, pensando nisto que foi criada mais esta ferramenta que contribuirá para formação mais profunda de nossos alunos. Colhemos bons resultados, notadamente com a aprovação no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil de vários alunos que ainda cursam 9º e 10º períodos, ou seja, antes de formarem já conseguiram passar na prova da OAB. Enfim, o curso de Direito de Caratinga é muito dinâmico e atento as necessidades dos alunos e do mercado de trabalho, por isso, a todo tempo discutimos o projeto do curso, além de contarmos com um corpo de professores capacitados e comprometidos, sendo sua grande maioria compostos por professores com mestrado e doutorado o que certamente, alinhado com a dedicação de nossos alunos, resulta nos bons resultados obtidos pelo Curso”.