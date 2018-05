Calpen inaugura sede própria em Caratinga

DA REDAÇÃO – A solenidade, ocorrida na noite de segunda-feira (21), mostrou para consolidar a força e o empreendedorismo da Calpen Auto Peças. O grupo inaugurou sede própria em Caratinga. A loja está situada na avenida João Caetano do Nascimento. O espaço é amplo e oferece comodidade ao cliente.

UMA TRAJETÓRIA DE SUCESSO

No ano de 1975 nasceu a Calpen Auto Peças na cidade de Manhuaçu. A empresa, fundada pelos irmãos Juarez Pena e José Antônio Pena, desde o início mostrou visão empreendedora, acompanhando as vendas crescentes de veículos na década de 70. De imediato, a Calpen se firmou no mercado de peças para automóveis, pick-ups, caminhões e carretas, atuando fortemente na Zona da Mata. Com o passar dos anos, em 1997, a Calpen inaugurou sua primeira sede própria, ampliando seu portfólio de produtos e atuando com mais força na região. Observando o mercado crescente de vendas de caminhões no final dos anos 90; em 2000, a Calpen abriu sua primeira filial na cidade de Manhuaçu voltada para peças de caminhões, carretas e ônibus, tendo focado e especializado na linha de produtos para veículos pesados.

Após quatro anos de constantes mudanças, a Calpen expandiu seus negócios, abrindo sua primeira filial na cidade de Caratinga no ano de 2004. Voltada para o mercado de veículos leves e pesados, essa loja possibilitou a empresa buscar novos produtos e prospectando novos mercados, assim, fortalecendo com seu fornecedores cada vez mais.

No ano de 2010, com intuito de aumentar o volume de negócios e maior parceria com fornecedores de renomadas marcas, a Calpen associou-se a maior rede de peças do país, a Rede Ancora, que hoje conta com um depósito de mais de 2500m², sendo o grupo Calpen um dos maiores investidores da empresa e com maior representatividade, possibilitando com isso maior competividade no mercado.

Os anos se passaram e o grupo Calpen buscou de ampliação no Leste de Minas devido seu potencial econômico. Em 2011, a Calpen abriu mais uma filial em Govenador Valadares, sendo esta filial com trabalho focado não só no Leste de Minas, mas também no Norte de Minas e no Vale do Aço. O empreendimento apresentou logística rápida e eficiente para as cidades destas regiões.

Em seguida, analisando um mercado de alto potencial e com grande capacidade de novos negócios, buscando fortalecer e crescer no mercado forte da Zona da Mata, a Calpen, no ano de 2015, abriu nova filial em Muriaé. Essa loja atua fortemente na Zona da Mata e também no norte do estado do Rio de Janeiro e cidades da divisa com o Sul do Espírito Santo.

“Hoje estamos em Caratinga, cidade que nos abraçou antes mesmo da inauguração da primeira loja, nos dando credibilidade. Caratinga está localizada em uma região cafeeira e leiteira e seu forte comércio com diversas empresas de renome nacional. Neste ano de 2018 nos orgulhamos de contar com uma equipe de mais de 150 colaboradores diretos em todas nossas empresas, vários colaboradores indiretos e mais de 50 mil itens com mais de 600 fornecedores, mais de 25 mil clientes cadastrados e com isso, gerando muitos negócios. Estamos orgulhosos e agradecidos aos nossos clientes e parceiros pela oportunidade de inaugurar nossa sede própria em Caratinga. Agora estamos mais fortalecidos com uma equipe de novos empreendedores e sucessores com a visão que vem somar, buscando ainda mais prosperidade para esta importante cidade, podendo em conjunto realizar novos sonhos e muitos negócios pela frente. Obrigado equipe, Obrigado Caratinga. Vem pra Calpen que tem!!!”