Inhapim promove Segunda Semana Literária

INHAPIM – A Secretaria de Educação e Cultura de Inhapim está promovendo desde o início da semana, a II Slipim (Semana Literária de Inhapim) como o tema, “Leitura: Com Começo, Meio e Fim”. O evento que já foi sucesso em sua primeira edição, realizada no ano passado, acontece nas ruas, comércios, praças, Secretaria de Educação e escolas.

A Semana Literária tem por objetivo de estimular o desejo de novas leituras e o fortalecimento do comportamento leitor que envolve alunos, professores e funcionários, complementando as ações cotidianas de leitura com o propósito de superar os muros da escola.

O prefeito Marcinho recepcionou os alunos e disse que “a Semana Literária é uma oportunidade de despertar nos alunos diferentes olhares e estimular novas sensações e experiências em relação à leitura”.

A secretária de Educação Leilamar Pires disse que através das páginas de um livro os alunos conseguem descobrir muito mais que um mundo mágico. “A leitura é uma excelente maneira de desenvolver no aluno a criatividade, a imaginação, a escrita e a sensibilidade e este é o objetivo da Semana Literária, instigar nossos alunos a descobrir o gosto pela leitura”, ponderou a secretária.

PROGRAMAÇÃO

Hoje

Perna de pau – Procura-se

Sala de aula na praça -8h30-9h30

Literatura em rede – 10h e 15h

14h – Batuque Batucada

18h30 – Capoeira

20h20 – Apresentação da escola de violão de Ubaporanga

Sábado (26)

Show de Literatura – Alunos das escolas municipais, estaduais, particulares e Apae

Banda de música

Food truck

20h- Histórias de arrepiar

21h- Sertanejo literário

Feira de artesanato

Aulão de pintura

Stand educação, saúde, assistência social, agricultura, programa criança feliz

DE 21 A 25 DE MAIO

8h às 16h – Contação de histórias

Atividades no centro de convivência do Cras

Biblioteca municipal

8h às 16h – vida e obra de João Guimarães Rosa – Secretaria de educação