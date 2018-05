Corpo é encontrado às margens da BR-116

Vítima apresentava cortes na região do pescoço

CARATINGA – Na manhã de ontem, o corpo de um homem foi encontrado às margens da BR-116, no km 530, próximo ao posto Caratinga. A vítima apresentava cortes na região do pescoço e o caso será investigado pela Polícia Civil.

A Polícia Rodoviária Federal, a perícia da Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros compareceram ao local por volta das 6h30. A perícia constatou um ferimento profundo no lado esquerdo do pescoço do homem, provavelmente provocado por uma arma branca, como faca ou canivete.

Ao lado do corpo havia um saco com latas e uma mochila com roupas e uma certidão de nascimento, em nome de ‘Genivaldo dos Santos’, 54 anos, nascido em Alagoinhas – BA. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) e ficará congelado até que um parente o procure.

De acordo com informações obtidas pela redação, Genivaldo morava na Bahia e na época da colheita de café, vinha para a região trabalhar.

Nenhum suspeito tinha sido detido até o final dessa edição.