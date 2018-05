VOCÊ É PRODUTIVO OU OCUPADO?

Ser produtivo! Acho que esse é o sonho da maioria das pessoas.

Quantas pessoas todos os dias andam de um lado para o outro, fazem mil tarefas, e ao final do dia não fizeram nada! São pessoas muito ocupadas, mas será que estão produzindo de verdade?

Existe uma grande diferença entre ser uma pessoa ocupada ou produtiva, qual dos dois você é? Você produz de verdade todos os dias? Faz ações que te levam em direção ao seu objetivo? Ou simplesmente pega todas as tarefas pra você e não para por nem um segundo, independente dessas ações te levarem em direção ao seu objetivo ou não.

E aí, você é uma pessoa ocupada ou produtiva?

Hoje quero te passar uma dica que é essencial, algo que qualquer pessoa produtiva de verdade utiliza: Planejamento!

Quem não se planeja, não chega a lugar algum. Começa o dia sem saber o que tem que ser feito, e a partir daí tudo que surgir, essa pessoa executa, menos aquilo que era mais importante para os objetivos dela.

Portanto todos os dias antes de dormir, você precisa colocar em um bloquinho as 5 coisas mais importantes que você irá fazer no dia seguinte. Dentro desses itens precisam conter tarefas que irão te levar para mais próximo do seu objetivo e também tarefas que devem ser feitas com urgência, para que as urgências não se tornem mais importantes e você se sabote mais uma vez deixando de focar nos objetivos. Portanto, para que tudo funcione, você precisa alinhar com antecedência e se planejar todos os dias.

Deixe em cima do seu criado um bloquinho onde todos os dias, antes de dormir, você irá anotar as 5 coisas para fazer no dia seguinte, 5 coisas mais importantes. No dia seguinte, comece a executar uma a uma na sequência em que foi escrita.

Ao final do dia você terá uma sensação de realização que pode ter tido poucas vezes na vida, e não forma melhor de terminar um dia de trabalho.

Coloque em prática e SUCESSO!!!!