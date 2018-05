Depois de ser selecionado entre artistas de 79 países, no início do mês, no Festival Internacional de Cartuns da África, com o tema “Água”; o cartunista Edra recebeu, ontem, a notícia de sua colocação em primeiro lugar, na categoria ‘Tiras’, com o trabalho “Quadrinhos Musicais”, do 16º Salão de Humor de Cerquilho. A abertura do evento ocorreu no último dia 19 de maio e a exposição segue até o dia de hoje, no Teatro Municipal. Edra teve trabalhos selecionados em todas as categorias (cartum, charges, caricaturas) e pela sua premiação no ‘Quadrinhos’, receberá prêmio em dinheiro e troféu. Com essa conquista, aumenta para 19, o número de premiações em Salões de Humor conquistadas pelo artista caratinguense.