Alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo realizam visita técnica na cidade histórica de Ouro Preto

DA REDAÇÃO – No dia 20 de maio, os alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo das Faculdades Doctum de Caratinga realizaram visita técnica a cidade de Ouro Preto. Os graduandos estavam acompanhados pelo coordenador do Curso, professor doutor Rogério Costa, e do professor Tiago Cunha.

A cidade histórica de Ouro Preto é a primeira no Brasil declarada pela Unesco como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade. O objetivo dessa visita foi apresentar na prática o conteúdo estudado pelos alunos do 3º período na disciplina “História da Arquitetura Brasileira”, ministrada pelo professor Rogério Costa e o conteúdo estudado pelos alunos do 5º período, na disciplina “Teoria da História da Arquitetura e Urbanismo”, ministrada pelo professor Tiago Cunha.

A visitação iniciou durante a manhã, partindo da Praça Tiradentes, um dos principais conjuntos urbanos tombados no Brasil, a Igreja da Ordem Terceira do Carmo e a Casa dos Contos, onde os alunos puderam conhecer um acervo que narra a história da moeda nacional, uma senzala e uma exposição itinerante dos cem anos do impressionista Durval Pereira. Em seguida os alunos conheceram a Igreja de Nossa Senhora do Pilar, considerada uma das igrejas barrocas mais ricamente ornamentadas de Minas Gerais e do país.

Já no período da tarde os alunos visitaram a Igreja de São Francisco de Assis, considerada a principal igreja de Ouro Preto, e a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, um importantíssimo exemplar da singularidade do uso das curvas na arquitetura colonial, onde presenciaram o ensaio da Orquestra de Câmara de Ouro Branco. De acordo com o coordenador do curso e também professor de História da Arquitetura Brasileira, Rogério Costa, “Ouro Preto como viagem técnica foi escolhida, sobretudo em razão das arquiteturas da fase áurea, quando ordens terceiras e irmandades competiam entre si para erguer as famosas igrejas barrocas, hoje conhecidas mundialmente”.

Os alunos também visitaram o Museu da Inconfidência, que conta com um vasto acervo composto por quadros, roupas, móveis, utensílios e outros objetos significativos do ciclo do ouro. “No Museu da Inconfidência conhecemos diversos utensílios ligados a Tiradentes e sua história. Para mim, o diferencial do Museu da Inconfidência foi a exposição dos diversos móveis e quadros da época colonial. Eu tinha vontade de poder tocar em tudo, para ter a sensação de estar mais ligada àquela época” confessa Cláudia Aparecida Barbosa, aluna do primeiro período de arquitetura e urbanismo. “A viagem técnica da Doctum a Ouro Preto foi de vasto crescimento pessoal”, complementa a aluna.

O professor de Teoria da Arquitetura e Urbanismo, Tiago Cunha ressalta que “a realização de visitas como esta são oportunidades ímpares de trabalhar com os alunos conteúdos que enriquecem componentes curriculares como História e Teoria da Arquitetura e Urbanismo, História da Arte e Teoria da Restauração, apresentando-os de forma prática numa experiência enriquecedora”.