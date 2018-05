Prefeito de Santa Rita de Minas participa da XXI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios

DA REDAÇÃO – Termina hoje a XXI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. O evento teve início na segunda-feira (21). O prefeito de Santa Rita de Minas, Ademilson Lucas Fernandes (PP), participa da Marcha e segundo ele, essa é a melhor oportunidade dos municípios serem ouvidos.

Além de tratar da situação dos municípios, a edição deste ano conta com a participação de pré-candidatos à presidência da República, caso de Álvaro Dias (Podemos), Ciro Gomes (PDT), Marina Silva (Rede), Jair Bolsonaro (PSL), Afif Domingos (PSD), Geraldo Alckmin (PSDB) e Henrique Meirelles (MDB).

O prefeito Ademilson Lucas Fernandes está em Brasília participando da XXI Marcha em Defesa dos Municípios realizada pela CNM (Confederação Nacional dos Municípios). Ele falou que os prefeitos estão lutando pelo aumento da receita dos municípios, entre outras reivindicações. “Passamos por um período financeiro difícil, receita baixa, despesas altas. Este evento reúne prefeitos de todo país, além do presidente da República, ministros, presidenciáveis. Então é uma chance de os prefeitos serem ouvidos. Assinamos um documento sugerindo mudanças necessárias para que os municípios voltem a ter condições de atender a demanda da população, este será entregue ao próximo presidente eleito”, informou o prefeito.

O EVENTO

A Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios é uma mobilização realizada anualmente desde 1998, e se tornou o maior evento político do Brasil, contando com a presença de mais de 8 mil participantes: prefeitos, secretários municipais, vereadores, senadores, governadores, parlamentares estaduais e federais, ministros e presidentes da República. Ao longo dos quatro dias deste congresso, desafios comuns dos Municípios são debatidos com os diferentes atores políticos a fim de que, gradualmente, as imperfeições de nossa Federação sejam corrigidas.