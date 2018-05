Audiência de instrução e julgamento de acusados de maus tratos a animais

Caso aconteceu em Tabajara, zona rural de Inhapim. Protetores de animais da região organizam manifestação, que acontecerá hoje, em frente ao Fórum Anastácio Chaves

INHAPIM– Moradores de Inhapim e região são convidados a participar da ‘Manifestação em Prol da Proteção e Defesa dos Animais’, que acontecerá hoje, às13h, em frente ao Fórum Anastácio Chaves.

A mobilização está prevista para o mesmo horário em que será realizada audiência de instrução e julgamento do caso de maus tratos a animais, ocorrido em janeiro deste ano, e Tabajara, zona rural de Inhapim. Agnel Francisco Alves, Renildo Mariano Alves, Francelino Mariano Alves, Rafael Alves Batista, Luan Carlos de Paula Alves, Vinício Ferreira Alves e João Batista Alves foram indiciados por crimes de associação criminosa, maus-tratos a animais e incitação ao crime.

O CASO

O caso ganhou repercussão nacional após a divulgação de um vídeo nas redes sociais, onde um grupo de pessoas castrava dois cães. Nas cenas, alguns seguravam os cachorros pelas patas, um deles pergunta quem irá castrar o animal. Outro saca um canivete e pratica a mutilação.

Após a tortura, os cachorros Spike e Bill foram avaliados por uma veterinária e receberam medicação e demais cuidados.

Segundo o promotor de Justiça Marcelo Magno Ferreira e Silva, da comarca de Inhapim, conforme matéria “Atuação do MPMG e das polícias Civil e Militar resultou na prisão de um dos acusados de torturar animais”, publicada no site do Ministério Público, as penas podem chegar a seis anos. Ele ressaltou que considera inaceitável alguém praticar atos de crueldade em local público, por mera diversão, e, mesmo assim, responder por crimes para os quais estão previstas penas irrisórias.

A MANIFESTAÇÃO

O manifesto é organizado pela Rede de Proteção e Defesa Animal de Caratinga e região de Minas Gerais, composta pela Associação Protetora dos Animais (APA Inhapim), Associação Protetora dos Animais de Sapucaia –LATEMIA, Associação Bonjesuense de Proteção aos Animais (ABOPAN) e Patinhas do Ipa, de Ipanema.

Conforme a organização, é importante ressaltar aqueles que contribuíram para a apuração do caso, “protegendo os animais”. “Nossos agradecimentos aos militares capitão Ronaldo Sanglard, 3º sargento Edinei, 3º sargento Carlyli, 2º sargento Ênio, 2º tenente Marcos, 1º tenente Michel, cabo Edil, cabo Amilton e o soldado Gleique. E aos policiais civis que ainda estão investigando o caso, parabéns pela parceria com o GRUCAM (Grupo de Repressão Unificado de Combate ao abuso e Maus-tratos aos Animais)”.

Adriana Cristina, da APA de Inhapim, fala sobre a iniciativa e ressalta o objetivo da organização. “O nosso objetivo é mostrar para a sociedade que os animais são protegidos por lei e nós protetores vamos fazer esta lei valer. Temos que conscientizar as pessoas que os animais têm sentimentos e sofrem como nós seres humanos. Esperamos que amanhã a lei seja cumprida. Para que quando uma pessoa for maltratar algum animal vão pensar duas vezes. Não vamos deixar barato tanta maldade”.