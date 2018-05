Greve dos caminhoneiros provoca desabastecimento em postos de combustíveis

Ainda pela manhã, a maioria dos postos de Caratinga já enfrentava a falta de pelo menos um tipo de combustível

CARATINGA– Mais um dia de greve. Caminhoneiros seguem protestando em rodovias federais e estaduais, bloqueando vias importantes em pelo menos 17 estados do país. Alguns atos ocorrem diante de refinarias, o que impede a saída de caminhões-tanque.

Em Caratinga, ainda pela manhã de ontem, a maioria dos postos já enfrentavam o desabastecimento. Pelo menos um tipo de combustível já estava em falta e para o que restou, as perspectivas de disponibilidade não eram animadoras. A ‘corrida’ dos motoristas para encher o tanque já logo nas primeiras horas desta quarta-feira (23) provocou filas em alguns estabelecimentos.

O DIÁRIO percorreu alguns postos e trouxe aos internautas por meio das redes sociais, as primeiras informações sobre a situação do abastecimento na cidade. Por volta de 9h20, no Posto Itaúna, da Avenida Moacyr de Mattos, o etanol já havia acabado. Ainda havia diesel e nove mil litros de gasolina.

Na Rede HG- Posto São Rafael, que fica na Avenida João Caetano do Nascimento, bairro Limoeiro, às 9h25 o etanol também já havia acabado. Para a gasolina e o diesel a estimativa de disponibilidade era de até às 12h de ontem.

Às 9h30, no posto ALE, etanol e gasolina já estavam disponíveis. Diesel, somente comum.

No Posto Gentil, por volta de 9h30, ainda havia os três tipos de combustíveis, com uma disponibilidade de 12 mil litros. Já no Posto Maluquinho, no mesmo horário, a situação era de tranquilidade. Segundo o gerente, havia alguma reserva de combustível adquirida com antecedência, mas que deveria suprir a necessidade somente no dia de ontem.

No Posto São Rafael, do Bairro Zacarias, às 9h35 etanol e diesel já havia acabado. De gasolina, restavam apenas 4 mil litros. No Posto Zacarias, às 9h40 o etanol já estavam em faltam, mas ainda havia gasolina e diesel.

=====

Correios suspendem envio de Sedex

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos suspendeu temporariamente as postagens das encomendas com dia e hora marcados (Sedex 10, 12 e Hoje). Em comunicado, os Correios informaram que a paralisação também tem gerado “forte impacto” e atrasos nas operações da empresa em todo o país.

“Tendo em vista comprometer a distribuição, também haverá o acréscimo de dias no prazo de entrega dos serviços Sedex e PAC [entrega não expressa], bem como das correspondências enquanto perdurarem os efeitos desta greve”, diz o texto.

No mesmo documento, os Correios informam que “toda a logística brasileira” sofre prejuízos em decorrência da paralisação dos caminhoneiros, iniciada segunda-feira (21).

A operação dos Correios envolve mais de 25 mil veículos, 1.500 linhas terrestres e 11 linhas aéreas de norte a sul do país. A empresa entrega mensalmente cerca de meio bilhão de objetos postais, entre eles 25 milhões de encomendas.

“Os Correios estão acompanhando os índices operacionais de qualidade de toda essa cadeia logística e, tão logo a situação do tráfego nas rodovias retorne à normalidade, a empresa reforçará os processos operacionais para minimizar os impactos à população”, acrescenta a nota.