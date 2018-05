Ministério Público apura edificação na praça de Dom Lara

Prédio foi construído em cima do bem imóvel tombado, ‘antiga estação ferroviária de Dom Lara’

CARATINGA- Um prédio erguido em plena praça pública. O fato curioso tem chamado atenção de quem passa por Dom Lara, distrito de Caratinga. Ninguém sabe precisar há quanto tempo o imóvel foi construído na Praça José Cardoso de Paiva. Para os moradores fica a dúvida se houve autorização para esta obra ou trata-se de um ato clandestino.

O DIÁRIO fez contato com o Ministério Público de Minas Gerais e confirmou que de acordo com a Promotoria de Justiça de Caratinga, há em andamento um procedimento (instaurado em dezembro de 2017) para apurar os fatos referentes a essa construção. “Tanto o representado (responsável pela construção) quanto a Prefeitura local foram notificadas para prestar informações. A Prefeitura informou que ajuizaria uma ação contra o representado. O MP aguarda a Prefeitura informar se, de fato, a medida foi adotada”, citou em nota de resposta.

A Reportagem esteve em Dom Lara na tarde de terça-feira (22). No prédio funcionam moradia e um estabelecimento comercial. Procurados para apresentarem sua versão, os proprietários não quiseram dar entrevista.

O LAUDO

O Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de Caratinga (COMPAC) informou que em novembro de 2017, após vistoria e laudo técnico do estado de conservação dos bens tombados, realizado pela arquiteta Débora Bicalho, foi constatado a construção de uma moradia em cima do bem imóvel tombado em 2004, a ‘antiga estação ferroviária de Dom Lara’. “Informamos que o Conselho atual não foi consultado, portanto não autorizou nenhum tipo de intervenção no imóvel. Diante do fato, foi solicitado à Procuradoria Municipal as providências judiciais cabíveis”, cita o documento assinado pelo presidente Lysias de Azevedo Leitão.

A Reportagem teve acesso ao laudo de 21 de novembro de 2017. O documento indicava que havia sido identificada “uma construção de uso comercial e sem acabamento, reboco, pintura e etc., intervindo no entorno”. Uma fotografia do entorno da Estação, ao lado da fachada esquerda do galpão, onde é possível ver a construção, que chamou atenção da arquiteta.

PREFEITURA

O DIÁRIO entrou em contato com a Prefeitura de Caratinga para saber mais informações da apuração deste caso pelo executivo e quais providências estão sendo tomadas. No entanto, até o fechamento desta edição não houve resposta.