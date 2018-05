Escola do Porto é contemplada com reforma

BOM JESUS DO GALHO – Mais um educandário está passando por reforma no município, a escola municipal de São José do Porto. Entre as intervenções que têm sido feitas no prédio, estão pintura e revestimento cerâmico dos banheiros, além de melhorias na cozinha.

Segundo a diretora de Educação, Ana do Carmo Coelho, em breve, a escola deve estar pronta para oferecer mais conforto aos alunos, professores e a todos os funcionários, “além das famílias que sempre participam das atividades destinadas a elas”, completa.

As obras na Escola vêm sendo acompanhadas pelo prefeito Willian Batista de Calais, que destaca a importância da reforma. “Os alunos ficam mais motivados a estudar quando gostam do ambiente escolar, quando se sentem bem em sala de aula. Esse bem-estar é que buscamos com a obra de reforma”.

Fotos: Odair Ribeiro/Zezão