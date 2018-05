Alunas do Curso de Serviço Social das Faculdades Doctum de Caratinga realizam importante projeto social junto a APAE

CARATINGA – Aconteceu na APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Caratinga, o lançamento do projeto Ampliando o Conhecimento Digital implantado pelas alunas do curso de Serviço Social das Faculdades Doctum de Caratinga. O evento constou de uma aula inaugural apresentada às mães dos alunos da APAE, que frequentarão o laboratório de informática, enquanto aguardam o atendimento dos filhos nas diversas áreas que a instituição oferece.

As alunas do 7º período do curso de Serviço Social, Mara Cristina da Silveira e Silvia Carvalho Balbino da Rocha Muzi, ao estagiarem na APAE, perceberam que o laboratório de informática da instituição era pouco utilizado, enquanto que as mães dos alunos da APAE, ficavam ociosas ao aguardar o atendimento dos filhos. Ao identificar a demanda, Mara e Silvia, juntamente com Sônia Freitas, professora da disciplina de “Orientação de Prática”, elaboraram o projeto, em consonância com os dirigentes da APAE, e com a supervisora de campo de estágio “Neusa de Sales Sobrinho”.

O projeto foi apresentado e aceito pela APAE, para dar sequência, as estagiárias foram em busca de parcerias para disponibilizar um monitor de informática para essas mães. Com isso, o Presidente da Rede de Ensino Doctum, professor Cláudio Leitão, disponibilizou a cessão de um aluno de Ciência da Computação, para oferecer o suporte de monitoria no laboratório de informática da APAE.

Segundo a professora orientadora do projeto Sônia Freitas, “O Serviço Social trabalha com resgate a autoestima e a efetivação dos direitos sociais, que se faz presente em diversas formas, as vezes não só na concessão do benefício eventual, como uma cesta básica, mas ele se faz presente também em situações onde o usuário não tem acesso a algumas informações. Nós sabemos que hoje a tecnologia é muito presente em nossas vidas, e as mães das crianças e adolescentes atendidos pela APAE carecem dessa informação”.

O projeto tem objetivo de alargar os direitos sociais através da ampliação do conhecimento digital. A intensão não é dar aulas de informática básica, mas sim mostrar como acessar e buscar o conhecimento através da internet.

Tal projeto torna-se relevante em razão de retirar a ociosidade das famílias que ficam aguardando o atendimento dos filhos. “Sentimos a necessidade de ocupar esse período com uma atividade relevante que trouxesse aos familiares conhecimento e lazer e inseri-los de forma que tivessem a oportunidade de aprender e se qualificarem”, destaca Silvia Muzi, aluna do 7º período de Serviço Social.

Para Mara Silveira, aluna do 7º período de Serviço Social, “essa é uma proposta de trabalho onde os familiares podem obter conhecimentos tecnológicos proporcionando o resgate da cidadania. Em razão a isso esse projeto poderá contribuir para uma visão mais abrangente e crítica da sociedade, pelo qual a compreensão é pela educação, que começamos a quebrar os paradigmas e os preconceitos que são impostos pela sociedade, pois é de grande relevância compreender que a educação voltada para os adultos possibilita a inserção até mesmo no mercado de trabalho”.

Para a coordenadora do curso de Serviço Social, Lívia Fernandes, “o projeto de intervenção vem de encontro ao balizador de formação acadêmica de nossos alunos do curso de Serviço Social. As alunas sob a orientação da professora Sônia Freitas realizaram de forma exemplar a elaboração e implementação do projeto, o qual vai de encontro ao processo da aplicação do conhecimento, vista a efetivação dos direitos sociais”.