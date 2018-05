GESTÃO DE VAREJO: OPORTUNIDADE DE QUALIFICAÇÃO

UNEC oferece curso gratuito para alunos de escolas públicas e jovens que ainda não ingressaram no ensino superior

CARATINGA– De outubro a dezembro do ano passado, Caratinga acompanhou a capacitação gratuita de aproximadamente 550 alunos da rede pública de ensino. Os cursos nas áreas de Empreendedorismo e Agronegócio permitiram uma aproximação dos jovens ao mercado de trabalho e ao ambiente universitário. Este ano, o curso de Administração do Centro Universitário de Caratinga (UNEC) preparou mais uma novidade: o tema dessa vez é Gestão de Varejo. O primeiro encontro aconteceu na noite do dia 18, na Unidade 1 da instituição.

O coordenador do curso de Administração do UNEC, José Carlos Moreira – organizador da capacitação -, afirma que a iniciativa reflete o compromisso da Instituição em contribuir com a qualificação profissional em Caratinga. “Estamos fazendo isso para a sociedade, para o comércio, como forma de participar do desenvolvimento da nossa cidade. Caratinga detém um perfil de cidade-polo regional; nosso varejo é um mercado forte, então, precisamos ter a cada dia pessoas mais capacitadas para que possam valorizar o cliente”, declara.

Serão dez módulos às sextas-feiras com duração de três horas cada, abordando as diversas ferramentas da administração empresarial: gestão de projetos, logística, finanças, empreendedorismo e outros temas. “Grande parte do nosso público-alvo são funcionários do comércio, estudantes do ensino médio e jovens que ainda não ingressaram no ensino superior e queiram continuar estudando, buscando qualificações. É uma grande oportunidade para todos em geral que ainda estejam fora do mercado de trabalho”, explica.

O primeiro módulo foi com sala cheia. Um dos participantes, Leonardo Cornélio, já completou o ensino médio e sonha em ser empresário. Para ele, o curso está sendo uma oportunidade imperdível. “Eu penso em abrir uma empresa futuramente, através do curso já terei noções e conhecimento nessa área. Para mim, que não tem muitas condições de pagar um curso como esse, é uma grande oportunidade, já é o primeiro passo”, conta.

Outra participante da capacitação é Karine Lopes, que está no 3º ano do ensino médio. Antes mesmo de se formar, ela já pretende utilizar os conhecimentos para atuar na área. “É muito bom para o mercado de trabalho. Eu já fiz o curso de Agronegócio que aconteceu ano passado, gostei bastante. Por isso, resolvi voltar para fazer esse também”. Se você está completando ou já concluiu o ensino médio e ainda não ingressou numa faculdade, ainda dá tempo de participar. O curso de Gestão de Varejo é gratuito! A segunda aula será dia 25 de maio, próxima sexta-feira às 19h.

Inscrições gratuitas:

CAE – Av. Moacyr de Mattos, 271

(33) 3322-7900 ramal 7935