Suspeitos de tráfico são detidos no centro

CARATINGA – Dois suspeitos de ligação com o tráfico de drogas foram detidos na tarde de ontem, na avenida Benedito Valadares, centro. No decorrer da operação, os militares também apreenderam nove buchas de maconha.

Uma guarnição da Polícia Militar fazia patrulhamento de rotina na região central, quando notou que dois rapazes estavam em atitude suspeita. No momento da abordagem, os policiais desconfiaram que os suspeitos pudessem estar passando os dados pessoais incorretos, pois não portavam os documentos de identificação. Além disso, um deles falava com sotaque diferente. Após diálogo, Carlos Alexandre Estrela, 19 anos, e Lucas de Paula Pereira Arcanjo, 23, afirmaram aos militares serem moradores da rua Izá de Souza Lucas, na cidade de Bom Jesus do Galho.

Diante da informação, a equipe solicitou apoio dos militares de Bom Jesus do Galho. Os militares foram até a casa de Carlos, que é português e está há seis meses no Brasil. Carlos solicitou que uma testemunha escolhida por ele acompanhasse a entrada dos militares na casa para que fosse confirmada a identificação dele por um documento com foto, que segundo ele, estava dentro de uma mochila.

Após a confirmação dos dados, os militares realizaram uma busca na casa, encontrando nove buchas de maconha já embaladas.

Os suspeitos acabaram conduzidos para Delegacia de Polícia Civil.